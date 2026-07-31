Икру «Заморскую» баклажанную делаю так: получается бархатная и нежная — классная заготовка на зиму

Икру «Заморскую» баклажанную делаю так: получается бархатная и нежная — классная заготовка на зиму

Каждое лето обязательно закрываю несколько баночек именно этой баклажанной икры. Она получается густой, нежной и буквально кремовой по консистенции, а насыщенный вкус овощей раскрывается намного ярче благодаря тому, что каждый ингредиент сначала обжаривается отдельно.

Такую икру можно намазывать на свежий хлеб, подавать к мясу, картофелю или просто есть ложкой — зимой она заканчивается одной из первых.

Для приготовления понадобится: 2 кг баклажанов, 500 г моркови, 500 г репчатого лука, 200 г томатной пасты, 1 ст. л. соли, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. 9%-го уксуса, растительное масло для обжаривания и 1 стакан воды.

Все овощи очистите и нарежьте произвольными кусочками. Баклажаны, лук и морковь обжарьте по отдельности до легкой золотистой корочки, затем переложите в большую кастрюлю, влейте воду и тушите около часа на слабом огне, периодически помешивая.

После этого измельчите овощи погружным блендером до гладкой бархатистой массы, добавьте томатную пасту, соль и сахар, снова поставьте на плиту и готовьте еще 20 минут. В самом конце влейте уксус, тщательно перемешайте, сразу разложите икру по стерилизованным банкам и герметично закатайте.

Личный опыт

Для особенно нежной консистенции стараюсь выбирать молодые баклажаны без крупных семян. После измельчения обязательно пробую икру на соль и сахар — иногда сладость томатов отличается, поэтому вкус легко подкорректировать перед закаткой.