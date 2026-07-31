Хватит мучиться с тестом! Запекаю яблоки с медовой начинкой — нежнее шарлотки и без грамма муки

Беру яблоки, мёд и корицу — и запекаю десерт, который заменяет пирожные и торты. Получается невероятно ароматное лакомство: яблоки становятся мягкими, карамелизированными, с прозрачным медовым сиропом и пряным коричным акцентом. Внутри можно спрятать любую начинку — орехи, творог, сухофрукты или ягоды, и каждый раз десерт звучит по-новому. Готовится проще, чем печенье, а выглядит как из дорогой кондитерской — идеально к утреннему кофе или вечернему чаю.

Для приготовления вам понадобится: 4 крупных яблока (кисло-сладких), 3 ст. ложки мёда, 1 ч. ложка молотой корицы, 50 г грецких орехов (или любых), по желанию — изюм, творог, сушёная клюква. Яблоки вымойте, срежьте верхушку «крышечкой» и аккуратно удалите сердцевину ложкой или ножом, оставляя стенки толщиной около 1 см. Орехи порубите, смешайте с мёдом и корицей (и другими добавками). Плотно нафаршируйте яблоки полученной смесью, накройте срезанными верхушками. Уложите в форму для запекания, налейте на дно 2–3 ст. ложки воды, чтобы яблоки не подгорели. Поставьте в разогретую до 180°C духовку на 25–30 минут — они должны стать мягкими, а кожица — слегка сморщиться. Подавайте тёплыми, полив сиропом из формы, со взбитыми сливками или шариком мороженого. Этот рецепт выручит, когда хочется чего-то особенного без долгой возни.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже запекала такие яблоки для своей семьи. Даже те, кто не любит печёные яблоки, уплетали их за обе щеки. Кстати, вместо орехов можно взять сушёную вишню — получится с кислинкой. Находка, а не рецепт!