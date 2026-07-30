Земляника: три неповторимых и простых рецепта из ароматной ягоды

Земляника: три неповторимых и простых рецепта из ароматной ягоды

Земляника: три неповторимых и простых рецепта из ароматной ягоды

Земляника — настоящая жемчужина летнего сезона, покоряющая своим изысканным вкусом и чарующим ароматом. Эта удивительная ягода не только радует вкусовые рецепторы, но и насыщает организм ценными веществами, укрепляя здоровье и даря энергию.

Нежный земляничный конфитюр

Этот классический рецепт подарит вам незабываемое наслаждение от каждого кусочка. Для создания конфитюра потребуется 700 г отборной земляники, 500 г сахара, 2 столовые ложки пектина и 5 г ванилина. Ягоды аккуратно перебираем, удаляем чашелистики, измельчаем до состояния пюре. В полученную массу добавляем сахар и пектин, ставим на медленный огонь. Как только смесь закипит, всыпаем ванилин и провариваем 5 минут.

Кулинарный секрет: для более густой консистенции можно добавить немного желатина.

Калорийность: 245 ккал на 100 г.

Как приготовить сладкие шедевры из земляники: 3 рецепта для гурманов Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Воздушный земляничный десерт с йогуртом

Легкий и освежающий десерт, который станет настоящим украшением стола. Берем 400 г свежей земляники, 200 мл натурального йогурта, 100 г белого шоколада, 5 листиков мяты. Ягоды измельчаем в блендере, добавляем йогурт. Шоколад растапливаем на водяной бане и вводим в ягодную массу. Разливаем по креманкам, украшаем целыми ягодами и мятой.

Хозяйке на заметку: десерт получится еще нежнее, если добавить немного взбитых сливок.

Калорийность: 175 ккал на 100 г.

Земляничный тарт с песочной основой

Изысканный пирог, который восхитит даже самых требовательных гурманов. Вам потребуется: 600 г земляники, 200 г муки, 100 г сливочного масла, 80 г сахара для теста, 150 г для начинки, 2 яйца. Для основы смешиваем муку с маслом и сахаром, формируем корж. Ягоды соединяем с яйцами и сахаром, выливаем на тесто. Выпекаем при 190 градусах 45 минут.

Важный нюанс: чтобы начинка не растекалась, добавьте немного кукурузного крахмала.

Калорийность: 310 ккал на 100 г.

Землянику рекомендуется собирать в сухую погоду, хранить в холодильнике не более пяти дней. При заморозке ягоды сохраняют большинство полезных свойств. Десерты с земляникой прекрасно сочетаются с хрустящими вафлями, меренгой и свежими фруктами. Экспериментируйте с добавлением цитрусовых нот и пряных трав, создавая собственные кулинарные шедевры.

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