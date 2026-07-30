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30 июля 2026 в 15:02

«Будет длительным»: Медведев высказался о поиске пропавших без вести на СВО

Медведев: поиск пропавших без вести в зоне СВО бойцов будет долгим

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Поиск военнослужащих, которые пропали без вести в ходе СВО, будет долгим, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками Всероссийского молодежного форума «Гвардейск». По его словам, которые передает РИА Новости, так происходит в период любого вооруженного конфликта.

Как мы с вами понимаем, оно (направление работы по поиску. — NEWS.ru) будет достаточно длительным, — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что по его поручению сводный поисковый отряд уже приступил к поиску пропавших бойцов. Политик уточнил, что эту процедуру нужно вести с соблюдением всех требований безопасности и во взаимодействии с воинскими подразделениями.

Ранее Медведев сообщил, что России стоит провести конверсию военных технологий в гражданские после победы в конфликте на Украине. По мнению замглавы СБ, властям придется перенаправить поток специалистов из одной сферы в другую.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что конкретных деталей насчет новых формул или предложений по урегулированию украинского кризиса пока нет. Так он прокомментировал слухи о возможном воздушном перемирии.

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