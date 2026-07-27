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27 июля 2026 в 12:28

Песков рассказал о прогрессе в урегулировании украинского конфликта

Песков: конкретики насчет формул по урегулированию конфликта на Украине нет

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Конкретных деталей насчет новых формул или предложений по урегулированию украинского кризиса пока нет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слухи о возможном воздушном перемирии, которое будут обсуждать на встрече президента Украины Владимира Зеленского в США. Запись брифинга опубликовали в канале Кремля в МАКСе.

Действительно, несколько дней тому назад уже эта информация появилась. Но пока это не более чем измышления СМИ. Какой-либо конкретики на этот счет нет. Какой-либо конкретики насчет новых формул или предложений тоже нет, — заявил Песков.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что российские бойцы целенаправленно уничтожают военный и околовоенный потенциал Украины. По его словам, военные силы пошли на такой шаг для снижения способности Киева совершать террористические акты. Представитель Кремля подметил, что военные четко понимают свои задачи.

Кроме того, Песков напомнил, что президент России Владимир Путин уже озвучил все предложения Украине. С его слов, Киев знает, что нужно сделать для мира.

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