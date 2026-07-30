Турэксперт назвал лучшее место в России для осеннего путешествия

Осенью обеспеченным путешественникам рекомендуется отправиться в Республику Алтай — в этот сезон природа там отличается особенной красотой, заявил в беседе с НСН эксперт по туризму Дмитрий Арутюнов. Более бюджетным вариантом, по его словам, станет поездка по «Золотому кольцу».

Лучшее место, где можно провести сентябрь в России, — Алтай. Есть такое понятие «бирюзовая Катунь»: когда в сентябре ледники перестают таять, и вода становится бирюзового цвета. Образуются так называемые голубые озера, или «глаза Катуни». Также там исключительно красивый Чуйский тракт, который весь в золотых и красных деревьях, и так называемый «Марс». Климат там не такой жаркий: где‑то +18 градусов в сентябре. Также там есть Телецкое озеро, в котором можно купаться. Но это недешево, потому что, к сожалению, на Алтае не так много хороших средств размещения, — отметил Арутюнов.

Он добавил, что относительно недорогими путешествиями станут поездка по городам «Золотого кольца» и на Кавказ. В первом случае эксперт выделил Суздаль, где, по его словам, «потрясающе красиво», а во втором — район Минеральных Вод.

Ранее турэксперт Валентин Андреев заявил, что социальные сети стали ключевым драйвером молодежного туризма в регионах России. Он подчеркнул, что современные молодые люди (до 35 лет) прежде всего стремятся к впечатлениям, а не комфорту в поездках.