Адвокат объяснил, является ли Дуров виновным после признания террористом

Включение предпринимателя Павла Дурова в список террористов не означает, что он признан виновным, заявил в беседе с ТАСС адвокат Дмитрий Аграновский. По его мнению, это просто обеспечительная мера. Аграновский также добавил, что бизнесмен не сможет пользоваться счетами в России.

Счета Дурова в РФ будут заблокированы. Он не сможет открыть ИП или самозанятость на российской территории. При этом данная мера не означает признания виновным. Это обеспечительная мера, она работает, скажем, как аналог ареста имущества в гражданском процессе, — сказал юрист.

Ранее адвокат Дмитрий Рощин заявил, что перевод на счета Дурова может считаться финансированием терроризма. По его словам, это может произойти, если силовики докажут, что денежные средства пошли на противоправные действия.

Кроме того, первый зампред комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа посоветовал руководству мессенджера Telegram сесть за стол переговоров с российскими властями. По мнению парламентария, Дуров имеет большой опыт работы со спецслужбами.