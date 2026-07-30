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30 июля 2026 в 16:10

Четыре человека госпитализированы при наезде автомобиля на опору ЛЭП

Водитель «Лады» не справился с управлением и устроил ДТП под Волгоградом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Четыре человека пострадали в результате ДТП с легковым автомобилем в Волгоградской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в мессенджере МАКС. В результате аварии водитель и трое пассажиров доставлены в больницу.

23-летний водитель <...> не справился с управлением автомашиной «Лада Приора», съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП сам водитель и три его пассажира доставлены в медучреждение, — говорится в сообщении.

Авария произошла в Котельниковском районе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в результате столкновения Volkswagen и Honda на автодороге Краснодар — Ейск. По предварительным данным, водитель немецкого автомобиля выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другой иномаркой.

До этого восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. Водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело в кювет.

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