Четыре человека госпитализированы при наезде автомобиля на опору ЛЭП

Четыре человека пострадали в результате ДТП с легковым автомобилем в Волгоградской области, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России в мессенджере МАКС. В результате аварии водитель и трое пассажиров доставлены в больницу.

23-летний водитель <...> не справился с управлением автомашиной «Лада Приора», съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП сам водитель и три его пассажира доставлены в медучреждение , — говорится в сообщении.

Авария произошла в Котельниковском районе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали в результате столкновения Volkswagen и Honda на автодороге Краснодар — Ейск. По предварительным данным, водитель немецкого автомобиля выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другой иномаркой.

До этого восемь человек, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области. Водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство вылетело в кювет.