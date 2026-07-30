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30 июля 2026 в 17:00

Заблудившиеся бойцы ВСУ и «пес-локатор»: новости СВО к вечеру 30 июля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
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Российские бойцы разносят украинские ЗРК, ракетные заводы и цеха по сборке БПЛА, «пес-локатор» помогает спастись от дронов, а противник гибнет, запутавшись в позициях. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 30 июля, читайте в материале NEWS.ru.

Российские войска ударили по ракетным заводам Украины

Российские военные поразили промышленное предприятие в Ивано-Франковской области, задействованное в производстве и хранении крылатых ракет FP-5 «Фламинго» и управляемых снарядов большой дальности «Нептун-МД», сообщили в Минобороны РФ. Удар также пришелся на завод, где проводились испытания боеголовок для оперативно-тактических ракет «Гром-2».

Целью удара стал завод «Калуш» (ООО «СКБ ОВТ»), на котором выпускались и хранились ракеты. Все цели успешно поражены.

Также сообщается об ударе по львовскому авиазаводу ЛДАРЗ. На нем выпускались двигатели для крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Кроме того, поражен завод «Лорта», производящий бортовую электронику и радиолокационные системы. Там изготавливали компоненты для ракет «Нептун-МД» и радиолокаторы для аналога ЗРК С-300 (проект «Клон»).

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Российские войска вместе с этим нанесли ночной удар по киевским предприятиям, задействованным в выпуске беспилотников и военной продукции. По данным Минобороны РФ, среди пораженных объектов оказался завод, специализировавшийся на производстве разведывательных и ударных дронов.

Также была атакована фабрика артиллерийско-стрелкового профиля. На ней изготавливались стартовые ускорители для ударных БПЛА FP-1 и FP-2, уточнили в оборонном ведомстве.

ВСУ потеряли зенитку после удара ВС России

Российские военные за сутки уничтожили пусковую установку ЗРК «Печора», а также нанесли удары по энергообъектам и транспортной инфраструктуре противника, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, поражены склады с боеприпасами и горючим.

Также под ударами оказались цеха по производству беспилотников и места их складирования. Все намеченные цели успешно поражены.

Российские войска освободили еще три населенных пункта

Группировка «Север» освободила населенный пункт Юрченково в Харьковской области, подтвердили в Минобороны РФ. Также российские бойцы выбили украинскую армию из Могрицы и Малой Слободки в Сумской области.

В освобождении территорий участвовали бойцы 69-й и 71-й мотострелковых дивизий. В ведомстве уточнили, что штурмовые действия проходили в условиях ожесточенного боестолкновения.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

«Пес-локатор» помогает российским бойцам избегать встречи с дронами ВСУ в ДНР

Пес по кличке Баста помогает российским бойцам избегать атак украинских дронов в селе Торское ДНР, рассказал владелец животного, штурмовик объединения «Центр» с позывным Морген. Питомец отличается исключительной чувствительностью слуха.

Собака сигнализирует военнослужащим о появлении беспилотников раньше, чем их способен засечь обычный человек, отметил военный. По его словам, у Басты «уши как локаторы», ввиду чего пес отлично слышит приближение БПЛА и начинает лаять, сигнализируя об опасности.

Бойцы ВСУ заглянули на свои старые позиции под Сумами и не выжили

Группа украинских военнослужащих попыталась прорваться от села Садки к населенному пункту Могрица в Сумской области, однако была уничтожена российскими подразделениями, сообщили в силовых структурах РФ. Противник наступал с территории лесных массивов в направлении своих бывших позиций, но встретил штурмовые отряды.

Прорыв осуществляла группа из состава 68-й отдельной аэромобильной бригады. Российские военные заранее заняли огневые рубежи у Могрицы, что позволило отразить атаку.

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