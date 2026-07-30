Мирошник осудил широкое использование Киевом мин против гражданских Мирошник: ВСУ стали использовать больше видов боеприпасов против мирных граждан

ВСУ начали использовать больше видов боеприпасов против мирного населения, сказал в беседе с РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. С его слов, украинская армия старается дистанционно заминировать гражданские объекты.

Это далеко не единственная новая противопехотная мина, которая используется Украиной в нарушение норм международного гуманитарного права, потому что используется в первую очередь против гражданского населения, минируются места массового посещения гражданских жителей, в том числе детей, — заявил дипломат.

Посол добавил, что увеличение количества мин фиксируется каждую неделю. Больше всего их в Херсонской области. Новые виды противопехотных мин отметили в ЛНР. Мирошник напомнил, что Украина в 2025 году заявила о выходе из Оттавской конвенции. Ее членам запрещается производить и использовать противопехотные мины.

Ранее посол МИД России сообщил о вранье Киева насчет масштабных потерь РФ. По его мнению, обмен телами погибших между странами указывает на это несоответствие.