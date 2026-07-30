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30 июля 2026 в 16:03

В Госдуме опровергли слухи об изменениях в квитанциях ЖКХ с августа

Депутат Разворотнева: в квитанциях ЖКХ с 1 августа не будет никаких изменений

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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В квитанциях ЖКХ с 1 августа не ожидается никаких изменений, заявила в беседе с Общественной Службой Новостей депутат Госдумы Светлана Разворотнева. Так она отреагировала на слухи о том, что, начиная с последнего месяца лета, в платежках за коммунальные услуги введут разделение на категории «ремонт» и «содержание имущества».

Это не правда, это утка, которую придумали журналисты. Ничего нового в квитанциях с 1 августа не будет. Все изменения в законодательстве у нас происходят либо 1 сентября, либо 1 марта, — напомнила Разворотнева.

Парламентарий пояснила, что в ее комитете разрабатывался подобный законопроект, но он пока даже не внесен в Госдуму. При этом она напомнила, что уже вступил в силу закон, обязывающий управляющие компании разделять в отчетах — в том числе в ГИС ЖКХ или региональных системах — средства, направленные на текущий ремонт и на содержание. Однако речь идет исключительно о финансовой отчетности, а не о порядке расходования средств.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов сообщил, что россияне смогут получать квитанции на оплату ЖКУ через портал «Госуслуги» с 1 сентября 2027 года. Электронные платежные документы будут доступны только тем гражданам, которые дадут согласие на такой способ получения квитанций.

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