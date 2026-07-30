Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
30 июля 2026 в 16:51

В Ингушетии раскрыли масштаб поисков пропавшего 10 дней назад мужчины

К поискам пропавшего в Ингушетии мужчины привлекли около 100 человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Около сотни спасателей и добровольцев участвуют в поисках жителя Ингушетии, пропавшего на реке Асса 10 дней назад, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС. В работах задействованы пять машин.

Сегодня в поисковых работах на реке Асса задействовано более 90 человек и пять единиц техники. Спасатели и волонтеры обследуют берега и акваторию реки, — сказал собеседник агентства.

Ранее в реке Ассе в Республике Ингушетия нашли тело 68-летнего мужчины. Трагедия произошла в селении Нестеровском Сунженского района. Па данным МЧС, поиски второго утонувшего продолжаются.

На Чукотке найдены живыми четверо человек, пропавших на моторной лодке на озере. Поиски велись с 25 июля, когда группа из двоих мужчин и двух женщин выехала из села Усть-Белая в Анадырь с остановкой в селе Краснено, но перестала выходить на связь. Как выяснилось, у судна вышел из строя основной двигатель, люди вынужденно разбили лагерь в ожидании помощи. Спутникового телефона и других средств связи у них не было.

До этого в Красноярске были обнаружены останки 20-летней студентки, пропавшей полгода назад. Генетическая экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат девушке.

Регионы
Ингушетия
поиски
пропавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме предсказали решение CAS по иску Украины в МОК
Юрист ответил, действительно ли все счета Дурова в РФ будут заблокированы
Захарова объяснила, чего пытается добиться Зеленский
МКАД парализовало из-за серьезной аварии
Названа сумма, которую направят на достройку российских самолетов
Кабмин будет контролировать производство самолетов на Иркутском заводе
Режим ЧС ввели на Ямале
Мишустин раскрыл, что поддержит лизинг российских самолетов
Известный звукооператор скончался
Число пострадавших после падения обломков БПЛА на Кубани увеличилось
Адвокат ответил, смогут ли более 100 детей Дурова получить наследство
В Армении завели уголовное дело после жалобы жены Пашиняна
Что важно учесть при строительстве дома для круглогодичного проживания
Воспитательница детского сада била детей из ясельной группы
Раскрыто, сколько самолетов МС-21 уже обеспечено финансированием
Убитая в Одинцово женщина участвовала в конкурсе красоты в 2017 году
Медведев сделал громкое заявление о завершении конфликта на Украине
Названы причины закрытого процесса по делу Лерчек
«Какое право имели?»: новые детали дела о гибели ученого Зезина
Водитель и трое детей пострадали в результате ДТП на Ставрополье
Дальше
Самое популярное
Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой
Общество

Без салата «Пятиминутка» в советское время не обходилось ни одно застолье: хит на все времена — с колбасой

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.