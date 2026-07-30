В Ингушетии раскрыли масштаб поисков пропавшего 10 дней назад мужчины К поискам пропавшего в Ингушетии мужчины привлекли около 100 человек

Около сотни спасателей и добровольцев участвуют в поисках жителя Ингушетии, пропавшего на реке Асса 10 дней назад, сообщили РИА Новости в региональном ГУМЧС. В работах задействованы пять машин.

Сегодня в поисковых работах на реке Асса задействовано более 90 человек и пять единиц техники. Спасатели и волонтеры обследуют берега и акваторию реки, — сказал собеседник агентства.

Ранее в реке Ассе в Республике Ингушетия нашли тело 68-летнего мужчины. Трагедия произошла в селении Нестеровском Сунженского района. Па данным МЧС, поиски второго утонувшего продолжаются.

На Чукотке найдены живыми четверо человек, пропавших на моторной лодке на озере. Поиски велись с 25 июля, когда группа из двоих мужчин и двух женщин выехала из села Усть-Белая в Анадырь с остановкой в селе Краснено, но перестала выходить на связь. Как выяснилось, у судна вышел из строя основной двигатель, люди вынужденно разбили лагерь в ожидании помощи. Спутникового телефона и других средств связи у них не было.

До этого в Красноярске были обнаружены останки 20-летней студентки, пропавшей полгода назад. Генетическая экспертиза подтвердила, что найденные останки принадлежат девушке.