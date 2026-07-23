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23 июля 2026 в 21:09

Сотни человек ищут пропавшего на реке в Ингушетии мужчину

МЧС: почти 200 спасателей и волонтеров ищут пропавшего жителя Ингушетии

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В поисках жителя Ингушетии, пропавшего на реке Ассе, участвуют около 200 человек, включая спасателей и добровольцев, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в МАКСе. 27-летний мужчина пропал 21 июля.

На текущий момент поисковые мероприятия результатов не дали. В ликвидации последствий и поиске задействованы 194 человека и шесть единиц техники, — говорится в сообщении.

Ранее в реке Ассе в Республике Ингушетия обнаружили тело 68-летнего мужчины. В Главном управлении МЧС России по региону рассказали, что поиски второго утонувшего, 1987 года рождения, продолжаются. Данные о конкретных обстоятельствах происшествия пока не разглашаются, так как расследование находится на стадии уточнения.

До этого сообщалось, что пьяная 75-летняя пенсионерка утонула в Выборгском заливе. Женщина зашла в воду, чтобы искупаться. Трагедия произошла в поселке Советский. Спасатели напомнили, что купание в состоянии алкогольного опьянения крайне опасно, поскольку пьяный человек хуже контролирует свое тело.

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