Сотни человек ищут пропавшего на реке в Ингушетии мужчину МЧС: почти 200 спасателей и волонтеров ищут пропавшего жителя Ингушетии

В поисках жителя Ингушетии, пропавшего на реке Ассе, участвуют около 200 человек, включая спасателей и добровольцев, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в МАКСе. 27-летний мужчина пропал 21 июля.

На текущий момент поисковые мероприятия результатов не дали. В ликвидации последствий и поиске задействованы 194 человека и шесть единиц техники, — говорится в сообщении.

Ранее в реке Ассе в Республике Ингушетия обнаружили тело 68-летнего мужчины. В Главном управлении МЧС России по региону рассказали, что поиски второго утонувшего, 1987 года рождения, продолжаются. Данные о конкретных обстоятельствах происшествия пока не разглашаются, так как расследование находится на стадии уточнения.

До этого сообщалось, что пьяная 75-летняя пенсионерка утонула в Выборгском заливе. Женщина зашла в воду, чтобы искупаться. Трагедия произошла в поселке Советский. Спасатели напомнили, что купание в состоянии алкогольного опьянения крайне опасно, поскольку пьяный человек хуже контролирует свое тело.