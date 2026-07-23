«Снова на пути к отметке»: Дмитриев анонсировал «нефтяные» рекорды Дмитриев считает, что стоимость нефти достигнет $150 за баррель

Стоимость нефти может превысить $150 (11,7 тыс. рублей) за баррель, написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE впервые с 26 мая превысила $100 (7,9 тыс. рублей) за баррель. Позже котировки обновили максимум с 22 мая, поднявшись выше отметки в $101 (7,9 тыс. рублей) за баррель.

Снова на пути к отметке выше $150, — написал он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России на год заморозит механизм пересмотра потолка цен на российскую нефть. Сейчас предельная стоимость энергоресурса составляет $44 (3,4 тыс. рублей) за баррель.

До этого экономист Гузель Проценко допустила, что эскалация в Ормузском проливе может привести к скачку цен на нефть Brent до $100. Она отметила, что конфликт США и Ирана перестал быть локальным. На таком фоне рост нефти на 30% с июльских минимумов выглядит вполне логичным, добавила Проценко.