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23 июля 2026 в 20:49

«Снова на пути к отметке»: Дмитриев анонсировал «нефтяные» рекорды

Дмитриев считает, что стоимость нефти достигнет $150 за баррель

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Стоимость нефти может превысить $150 (11,7 тыс. рублей) за баррель, написал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в соцсети X. Стоимость нефти марки Brent на бирже ICE впервые с 26 мая превысила $100 (7,9 тыс. рублей) за баррель. Позже котировки обновили максимум с 22 мая, поднявшись выше отметки в $101 (7,9 тыс. рублей) за баррель.

Снова на пути к отметке выше $150, — написал он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России на год заморозит механизм пересмотра потолка цен на российскую нефть. Сейчас предельная стоимость энергоресурса составляет $44 (3,4 тыс. рублей) за баррель.

До этого экономист Гузель Проценко допустила, что эскалация в Ормузском проливе может привести к скачку цен на нефть Brent до $100. Она отметила, что конфликт США и Ирана перестал быть локальным. На таком фоне рост нефти на 30% с июльских минимумов выглядит вполне логичным, добавила Проценко.

Россия
нефть
Кирилл Дмитриев
энергоресурсы
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