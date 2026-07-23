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23 июля 2026 в 12:12

«Мы замораживаем»: фон дер Ляйен рассказала, что ожидает российскую нефть

Фон дер Ляйен объявила о заморозке пересмотра потолка цен на нефть из России

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press
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Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций против России на год заморозит механизм пересмотра потолка цен на российскую нефть, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X. Сейчас предельная стоимость энергоресурса составляет $44 (3,4 тыс. рублей) за баррель. По ее словам, новый пакет ограничений впервые распространяется на суда, которые в ЕС считают якобы связанными с так называемым российским теневым флотом.

Мы замораживаем механизм корректировки потолка цен на нефть на один год. Впервые мы вводим ограничения против судов, оказывающих помощь российскому флоту, — сообщила фон дер Ляйен.

Глава ЕК добавила, что европейским банкам запретят трансграничные трансакции с 32 российскими кредитными организациями. Их названия она не уточнила.

Ранее кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас впала в отчаяние после того, как США отказались выделять Украине $400 млн (34,4 млрд рублей). По его словам, именно поэтому политик начала говорить о существовании «российской угрозы».

Европа
Урсула фон дер Ляйен
нефть
санкции
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