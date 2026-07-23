В ЕС озвучили, что таится за словами Каллас об угрозе со стороны РФ

В ЕС озвучили, что таится за словами Каллас об угрозе со стороны РФ Христофору: слова Каллас об угрозе со стороны России говорят об ее отчаянии

Глава евродипломатии Кая Каллас впала в отчаяние после того, как США отказались выделять Украине $400 млн (34,4 млрд рублей) военной помощи, заявил кипрский журналист Алекс Христофору в социальных сетях. По его словам, именно поэтому политик начала говорить о так называемой «российской угрозе».

Журналист отметил, что Вашингтон в данный момент сосредоточен на конфликте с Ираном и не готов вкладываться в украинское направление. Этот факт вызывает панику в высших европейских кругах.

Каллас остается только поныть из-за российской угрозы. Возможно, так ей перепадет что-нибудь, — заявил Христофору.

Сенатор Ричард Дурбин уже подтверждал, что администрация США не сможет выделить Киеву обещанные деньги из-за недоступности средств. Также стало известно, что на прошлой неделе американский ВПК провалил план по наращиванию выпуска 155-мм снарядов из-за интенсивных поставок Украине. В Москве неоднократно подчеркивали, что любые западные военные грузы являются законными целями и лишь затягивают конфликт.

Ранее сообщалось, что в рамках 21-го пакета санкций против России пока не удалось согласовать запрет на въезд в ЕС участников СВО, однако Каллас пообещала продолжить эту работу. По ее словам, их прибытие в Европу якобы представляет риск для безопасности.