Названо условие, при котором цены на нефть Brent взлетят до $100

Названо условие, при котором цены на нефть Brent взлетят до $100 Экономист Проценко: цена на нефть Brent может уйти к $100 из-за Ормуза

Эскалация в Ормузском проливе может привести к скачку цен на нефть Brent до $100, заявила экономист Гузель Проценко. В разговоре с RT эксперт подчеркнула, что такое возможно при переходе от предупредительных перехватов к системным блокировкам.

Вполне вероятно, что на фоне развития событий все более явными становятся признаки реального физического ограничения прохода через Ормузский пролив. Если участники конфликта перейдут от предупредительных перехватов к системным блокировкам, нефть может уйти к $100 за баррель Brent в считаные дни, — пояснила Проценко.

Экономист уточнила, что трейдеры и крупнейшие участники рынка стали адекватно оценивать риски, которые игнорировали еще на прошлой неделе. По ее словам, конфликт США и Ирана перестал быть локальным.

Конфликт США и Ирана перестал быть локальным. На таком фоне рост нефти на 30% с июльских минимумов выглядит вполне логичным, — добавила экономист.

Ранее цены на нефть марки Brent выросли более чем на 2%, превысив отметку в $90 (7055 рублей) за баррель. Это произошло на фоне эскалации американо-иранского военного противостояния на Ближнем Востоке, ограничившего поставки нефти через Ормузский пролив.