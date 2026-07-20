Удары США и Ирана повлияли на рынок нефти

Цены на нефть марки Brent выросли в понедельник более чем на 2%, превысив отметку в $90 (7055 рублей) за баррель, сообщает Reuters. Это произошло на фоне эскалации американо-иранского военного противостояния на Ближнем Востоке, ограничившего поставки нефти через Ормузский пролив.

Рост стал продолжением ралли прошлой недели, когда котировки прибавили 15,9%, что стало крупнейшим недельным приростом с апреля. Американская нефть марки West Texas Intermediate также устремилась вверх: ее стоимость составила 84,20$ (6,5 тыс. рублей)за баррель, что на 2,07% выше предыдущего уровня — максимального значения с 12 июня. Контракты на поставку нефти следующего месяца прибавили за прошлую неделю 15,5%, показав наиболее значительный недельный рост с начала марта.

Ранее в Германии выросли цены на топливо на фоне новой эскалации конфликта между США и Ираном. За неделю стоимость бензина увеличилась на 6,7 цента за литр. Средняя цена литра бензина Super достигла €2,32 (89,56 руб.), E10 — €2,27 (204 руб.), а дизель — €2,3 (206,77 руб.). Наиболее заметно подорожал дизель, прибавивший почти семь центов за неделю.

Кроме того, дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что послы ЕС на неделю отложили решение о снижении потолка цен на российскую нефть Urals до уровня $44 (около 3430 рублей) за баррель. Это было связано с тем, что Евросоюзу не удалось согласовать принятие 21-го пакета санкций, который должен был продлить действие данной меры.