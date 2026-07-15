В ЕС заморозили потолок цен на российскую нефть

Послы ЕС заморозили на неделю потолок цен на нефть из России на уровне в $44 (около 3430 рублей) за баррель Urals, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе. Решение связано с тем, что Евросоюзу не удалось принять 21-й пакет санкций, который должен был продлить действие данной меры.

Действие потолка цен на нефть продлено без изменений до 23 июля, когда переговоры по 21-му пакету будут возобновлены, — сообщил он.

До этого сообщалось, что стоимость нефти марки Brent во время торгов поднялась выше $85 (более 6,5 тыс. рублей) за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 03:15 по московскому времени достигла $85,41 (более 6,5 тыс. рублей) за баррель.

«Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru – федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ – 15 самых читаемых интернет-изданий России».