Нефть Brent поднялась выше $85 за баррель Цена Brent превысила $85 после роста на мировом рынке

Стоимость нефти марки Brent во время торгов поднялась выше $85 за баррель, свидетельствуют данные торговых площадок. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть Brent к 3:15 по московскому времени достигла $85,41 за баррель.

Позже стоимость немного снизилась. К 6:07 мск цена Brent составляла $84,54 за баррель. При этом показатель оставался выше уровня предыдущего закрытия на 1,49%.

Ранее сообщалось, что Ирак рассматривал возможность выхода из Организации стран — экспортеров нефти. Багдад допускал такой шаг, если не сможет добиться увеличения своей квоты на добычу нефти в организации. Страна столкнулась с глубоким финансовым кризисом, который развивался на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

До этого страны ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман, приняли решение с июля повысить лимит добычи нефти на 188 тыс. баррелей в сутки. В частности, РФ разрешено увеличить добычу до 9,824 млн баррелей в сутки в рамках соглашения.

В то же время стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE впервые с 22 июня превысила отметку $81 (около 6,2 тыс. рублей) за баррель. Одновременно продолжил дорожать и августовский фьючерс на нефть марки WTI.