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13 июля 2026 в 21:46

Цена Brent обновила максимум впервые с конца июня

Цена фьючерса на нефть Brent впервые с 22 июня превысила $81 за баррель

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Стоимость сентябрьского фьючерса на нефть Brent на бирже ICE впервые с 22 июня превысила отметку $81 (около 6,2 тыс. рублей) за баррель, следует из данных торгов. Одновременно продолжил дорожать и августовский фьючерс на нефть марки WTI.

По состоянию на 20:28 мск цена Brent выросла на 6,59% и достигла $81,02 (около 6,2 тыс. рублей) за баррель. К 20:33 мск рост ускорился и котировки поднялись до $81,15 (около 6,2 тыс. рублей) за баррель.

В то же время стоимость августовского фьючерса на нефть марки WTI также продолжила рост. К указанному времени она прибавила 6,68% и торговалась на уровне $76,18 (около 5,8 тыс. рублей) за баррель.

Ранее сообщалось, что Ирак рассматривал возможность выхода из Организации стран — экспортеров нефти. Багдад допускал такой шаг, если не сможет добиться увеличения своей квоты на добычу нефти в организации. Страна столкнулась с глубоким финансовым кризисом, который развивался на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

До этого страны ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман, приняли решение с июля повысить лимит добычи нефти на 188 тыс. баррелей в сутки. В частности, РФ разрешено увеличить добычу до 9,824 млн баррелей в сутки в рамках соглашения.

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