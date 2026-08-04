ОСАГО в 2026-м: сколько стоит, где оформить, штрафы, если нет распечатки

ОСАГО в 2026-м: сколько стоит, где оформить, штрафы, если нет распечатки

Верховный суд поддержал права водителя, которого оштрафовали за отсутствие распечатанного полиса ОСАГО. Суд постановил: если есть электронный полис, то возить с собой его бумажный вариант необязательно. Что это меняет для автомобилистов, какие штрафы все еще грозят за отсутствие страховки и когда камеры начнут выписывать их автоматически — в материале NEWS.ru.

Суть дела: как водитель дошел до Верховного суда

История началась с водителя Михаила Лопатина из Свердловской области. Инспектор ГИБДД остановил его для проверки документов и потребовал предъявить полис ОСАГО. Страховка у водителя была — оформленная в электронном виде и действующая на момент проверки. Но бумажной распечатки под рукой не оказалось.

Инспектор счел это нарушением и выписал штраф 500 руб. по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ — за управление автомобилем без полиса ОСАГО. Сумма на первый взгляд небольшая, к тому же этот штраф можно заплатить с 50-процентной скидкой. Однако водитель оказался принципиальным и решил доказать свою правоту. Суды первой и апелляционной инстанций поддержали инспектора, но Михаил Лопатин дошел до Верховного суда.

И прав оказался именно водитель. Верховный суд установил, что в его действиях не было состава правонарушения, а штраф выписан незаконно. Аргумент прост: срок действия электронного полиса не истек, а отсутствие бумажной распечатки само по себе не является правонарушением.

«Если страховой полис был оформлен в виде электронного документа, непредъявление его водителем уполномоченному должностному лицу не образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — пояснили в Верховном суде. — Суды предыдущих инстанций не учли разъяснения Пленума ВС РФ о том, что отсутствие при себе распечатанного полиса не является основанием для привлечения к ответственности».

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Так нужно возить распечатку полиса или нет?

Формальный ответ — нет, необязательно. Если полис ОСАГО изначально оформлен в электронной форме, то водителя нельзя штрафовать за отсутствие его бумажной версии. Позиция подкреплена и постановлением Верховного суда № 45-АД26-7-К7. И на него теперь можно смело ссылаться в спорных ситуациях с инспекторами ГИБДД.

Но здесь есть важный практический нюанс, который сводит на нет часть теоретической свободы. Весной 2026 года водителям стали настойчиво рекомендовать возить с собой распечатанный вариант электронного полиса из-за возможных сбоев мобильной связи.

Логика проста: если инспектор остановит машину в зоне, где интернет ограничен, то проверить электронный полис через служебный сервис он не сможет. И в этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет быстро доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности. Так что такую распечатку желательно все-таки иметь, даже несмотря на то что Верховный суд разрешил не возить ее с собой.

Что такое электронный полис ОСАГО и как его оформить в 2026 году

Электронный полис ОСАГО, или е-ОСАГО, — это тот же договор обязательного страхования автогражданской ответственности, но оформленный полностью онлайн, без визита в офис страховой компании. Юридически он равнозначен бумажному бланку.

Оформить е-ОСАГО можно на сайте страховой компании либо через сервисы-агрегаторы. Процесс обычно занимает несколько минут: нужно ввести данные автомобиля, паспорта, водительского удостоверения и информацию обо всех допущенных к управлению водителей. Стоимость сервис рассчитывает автоматически, с учетом персональной скидки за безаварийное вождение — коэффициента бонус-малус, или КБМ.

После оплаты полис поступает на электронную почту и в личный кабинет клиента.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Какие вообще есть штрафы за отсутствие полиса ОСАГО

Система штрафов за нарушения, связанные с ОСАГО, устроена по нескольким сценариям. Разница между «полис есть, но не при себе» и «полиса нет вообще» принципиальна и с точки зрения размера штрафа, и с точки зрения юридических последствий.

Если полис оформлен, действует, но водитель не может предъявить его по формальной причине (например, не взял бумажный бланк) — штраф составляет 500 руб. по части 2 статьи 12.3 КоАП РФ (но при оформлении электронного полиса такой штраф невозможен).

Если полиса нет вообще либо истек срок его действия — штраф составляет 800 руб. по статье 12.37 КоАП РФ.

Если водитель не вписан в полис (но сам полис есть) — штраф 500 руб.

За повторное нарушение по статье 12.37 в течение года — за езду без полиса — штраф вырастает до 3000–5000 руб. Такой штраф могут выписать только один раз в сутки.

Когда камеры начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО

Идея автоматической проверки полисов через дорожные камеры не новая — она обсуждается с 2015 года, и с тех пор запуск системы переносился уже несколько раз.

Но сейчас процесс близок к финалу.

Правда, еще в марте 2026 года представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале поясняла, что Министерство внутренних дел пока не будет автоматически фиксировать и штрафовать водителей за отсутствие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Причина — отсутствие технических возможностей. «В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции, как и раньше, осуществляют выявление водителей, допускающих указанные нарушения, в том числе повторные, и привлечение их к административной ответственности в ходе несения службы на дорогах», — написала Волк.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ключевая причина задержки — необходимость модернизации программного обеспечения «Паутина», к которому подключены все дорожные камеры страны, и наладка обмена данными между МВД и Национальной страховой информационной системой. Ожидается, что осенью 2026 года все технические моменты будут решены и штрафы по камерам будут приходить не только за скорость или движение на красный свет, но и за езду без ОСАГО.

«Водитель без полиса, являющийся виновником ДТП, должен из личных средств оплатить ремонт и своей, и чужой машины, а денег на это может просто не хватить. И люди остаются без ничего. Государству надо приложить усилия, чтобы люди с этим не сталкивались. Кроме того, проверка по камерам наличия договора также позволит более эффективно сдерживать рост страховых премий, так как добросовестным владельцам транспортных средств не придется „доплачивать“ за тех, кто ездит без полиса», — заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

Сколько стоит ОСАГО в 2026 году и почему полисы дорожают

По данным РСА, средняя стоимость полиса ОСАГО летом 2026 года составляет 7633 руб. Однако цена полиса сильно зависит от индивидуального коэффициента бонус-малус — показателя аварийности конкретного водителя. Диапазон КБМ варьируется от 0,46 до 3,92. В первом случае автомобилист получает скидку 54% на полис, а во втором цена вырастает в четыре раза.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

КБМ зависит от аварийности водителя. Чтобы получить 0,46, нужно на протяжении 10 лет не попадать в аварии. Если же водитель четыре раза в год был виновником аварий, то КБМ становится 3,92.

Сильно влияет на стоимость полиса возраст водителя и его стаж вождения. Если молодой человек (18–21 год) только что получил права, то дополнительный коэффициент к цене будет 2,27. А вот если водителю уже 40 лет и он ездит пять-шесть лет, то коэффициент будет 0,95.

По словам страхового эксперта Ярослава Остудина, к концу 2026 года стоимость ОСАГО может вырасти. Это обусловлено рядом факторов. «Рост цен на запчасти и перерасчет коэффициента бонус-малус увеличат стоимость ОСАГО на 10% к концу года. Ключевым драйвером, влияющим на расценки, с 1 апреля стал именно ежегодный пересмотр КБМ, — предупредил Остудин. — Для 91% водителей с коэффициентом ниже 1 перерасчет окажется выгодным. Но для тех, кто регулярно становится виновником ДТП, цена полиса на легковой автомобиль превысит 30 тыс. руб.».

Есть и второй фактор давления на цены — готовящееся повышение лимита выплат по ОСАГО за вред здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Лимит на возмещение ущерба самому автомобилю при этом останется прежним — 400 тыс. руб. «После повышения лимита выплат полис ОСАГО действительно станет дороже, но для большинства водителей это не станет шоком. По моим прогнозам, средняя стоимость страховки вырастет примерно на 5–8%, то есть на 500–700 руб. в год. Для тех, кто ездит аккуратно и не попадает в аварии, удорожание будет еще менее заметным — не более 3%», — заявил NEWS.ru эксперт по стратегическим коммуникациям Владимир Виноградов.

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