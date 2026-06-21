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21 июня 2026 в 05:00

Финальный вариант кроссовера Lada Azimut: цена, двигатель, КПП, мультимедиа

Автомобиль «Лада Азимут», представленный на XXIX Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Экспофорум» Автомобиль «Лада Азимут», представленный на XXIX Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Экспофорум» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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На Петербургском международном экономическом форуме в этом году АвтоВАЗ вновь показал кроссовер Lada Azimut — и на этот раз уже не концепт. На форуме стоял автомобиль, собранный по полному производственному циклу, который задействуют при серийном выпуске. Мало того, уже сейчас мы знаем, что продажи этой модели стартуют в конце 2026 года. Что теперь известно об Azimut и чем первый тест-драйв удивил министра финансов России — в материале NEWS.ru.

«Азимут» уже не прототип

Год назад, 18 июня 2025-го, на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) АвтоВАЗ показал модель Azimut. Тогда это была опытная машина — основа для испытаний, а не образец того, что придет к дилерам. Реакция оказалась неожиданно горячей: кроссовер произвел впечатление, а хвалебные отзывы пришли не только из России.

На ПМЭФ-2026, год спустя, на стенде АвтоВАЗа стоял автомобиль, уже фактически готовый к продажам. Именно такие Azimut и поедут в дилерские центры. Так что теперь можно было оценить реальные зазоры кузова, качество материалов, работу электропривода багажника, а не прикидывать, каким автомобиль «станет в серию».

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов на форуме сразу заявил, когда машина появится в автосалонах. «Если говорить о временном периоде, то это IV квартал 2026 года», — сказал он ТАСС на полях ПМЭФ.

Автомобиль «Лада Азимут», представленный на XXIX Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Экспофорум» Автомобиль «Лада Азимут», представленный на XXIX Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Экспофорум» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как прошел первый тест-драйв

В рамках ПМЭФ-2026 прошел и первый тест-драйв Lada Azimut — возможность прокатиться за рулем новой машины досталась министру финансов России Антону Силуанову. Он проехал за рулем Azimut с мотором 1,8 л вместе с главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым от аэропорта Пулково до площадки форума.

По пути Силуанов сделал несколько замечаний. «Я читал, что будет еще турбированный», — сказал он о моторной линейке. Соколов не только подтвердил этот факт, но и обозначил срок: турбированный двигатель мощностью 150 л. с. появится уже в следующем году. Причем эта версия получит классический гидротрансформаторный автомат, а не вариатор. «Хорошая современная панель», — также отметил Силуанов, оценив интерьер кроссовера.

Восемь цветов и черный салон

На ПМЭФ-2025 предсерийный Azimut стоял в цвете слоновой кости с ярким оранжевым интерьером. Но на ПМЭФ-2026 привезли машину в более сдержанном синем цвете «Серенада» и с черным салоном. По словам вазовцев, именно такой интерьер будет у большинства серийных автомобилей.

Всего же для Azimut подготовлены восемь цветов кузова. Помимо стандартных серого, белого и черного, будет красный «Фламенко», синяя «Серенада», бежевый «Гоби», темно-серый «Булат» и зеленый «Эмеральд». Максим Соколов прямо сказал, что некоторые оттенки разрабатывались с расчетом на женскую аудиторию. «Благодаря Lada Azimut, особенно его цветовой гамме, планируется восемь цветов с момента запуска, многим девушкам посчастливится пересесть на этот автомобиль», — сказал Соколов.

«Зеленая симпатичная», — согласился Силуанов.

Генеральный директор АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов на презентации автомобиля «Лада Азимут» на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Генеральный директор АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов на презентации автомобиля «Лада Азимут» на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Оснащение: что будет уже в базе

Azimut претендует на звание самой технологичной «Лады» в истории. Даже базовая комплектация включает 10-дюймовый мультимедийный экран с шестью динамиками, цифровую панель приборов, встроенную навигацию 2ГИС, голосового ассистента GigaChat от «Сбера», камеру заднего вида, полностью светодиодную оптику, систему контроля давления в шинах и бесключевой доступ.

А в топовой версии будут ранее невиданные на Lada опции: панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка смартфона и даже обогрев боковых стекол. Последняя будет уникальной для серийных машин опцией, которой пока нет ни у кого.

Моторы: что будет с первого дня, что потом

На старте продаж АвтоВАЗ предложит два двигателя. Первый — 1,6-литровый четырехцилиндровый атмосферник мощностью 120 л. с. Второй — 1,8-литровый мотор мощностью 135 л. с. Именно эта версия досталась Антону Силуанову на тест-драйве. Разгон до 100 км/ч у такой машины занимает 12,4 секунды, максималка — 171 км/ч, а расход — 8,6 л/100 км. Коробка — китайский вариатор компании WLY.

Но уже в следующем году линейку расширят. Максим Соколов на ПМЭФ пообещал, что будет Azimut с турбодвигателем мощностью 150 л. с. и с классическим гидротрансформаторным автоматом.

Отдельная история — подзаряжаемый гибрид. Глава АвтоВАЗа на форуме не исключил такую версию: «Может быть. Почему бы нет? Покажет время». Речь, предположительно, идет о гибридной установке с двумя электромоторами мощностью 394 л. с., разгоном до 100 км/ч за 5,7 секунды и запасом хода 1100 км. Кстати, гибридный привод решал бы и другую задачу: именно с помощью заднего электромотора Azimut мог бы получить полный привод — то, чего не дает базовая платформа. Однако пока это перспектива, а не обещание.

Презентация автомобиля «Лада Азимут» на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Экспофорум» Презентация автомобиля «Лада Азимут» на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Экспофорум» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сколько будет стоить

Точных цен АвтоВАЗ пока не объявил. Но есть несколько ориентиров. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что стоимость Azimut будет «сопоставима» с ценой седана Lada Aura, который сейчас стоит от 2,2 до 2,5 млн рублей. С большой долей вероятности базовый Azimut попадет примерно в этот коридор.

А это значит, что Lada Azimut придется бороться сразу с несколькими китайскими кроссоверами. «Lada Azimut придется нелегко на рынке. Для Lada это принципиально новая модель, а вот китайские марки уже завоевали свою аудиторию в сегменте небольших кроссоверов. Если говорить о соперниках, то это будут в первую очередь Haval Jolion, Chery Tiggo 4, Belgee X50. Это три самых главных конкурента. А есть и еще десяток других», — заявил ранее NEWS.ru редактор журнала «За рулем» автомобильный эксперт Кирилл Милешкин.

Но у отечественной машины есть свои преимущества в борьбе с конкурентами. «Во-первых, это доступность запчастей: кузовные панели, подвеска и двигатели — они вазовские. И больших проблем с их наличием быть не должно. Во-вторых, сервисная сеть. В России у Lada самая развитая сеть дилеров по всей стране — китайские бренды такой инфраструктурой пока не располагают», — пояснил NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич.

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