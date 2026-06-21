Финальный вариант кроссовера Lada Azimut: цена, двигатель, КПП, мультимедиа

На Петербургском международном экономическом форуме в этом году АвтоВАЗ вновь показал кроссовер Lada Azimut — и на этот раз уже не концепт. На форуме стоял автомобиль, собранный по полному производственному циклу, который задействуют при серийном выпуске. Мало того, уже сейчас мы знаем, что продажи этой модели стартуют в конце 2026 года. Что теперь известно об Azimut и чем первый тест-драйв удивил министра финансов России — в материале NEWS.ru.

«Азимут» уже не прототип

Год назад, 18 июня 2025-го, на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) АвтоВАЗ показал модель Azimut. Тогда это была опытная машина — основа для испытаний, а не образец того, что придет к дилерам. Реакция оказалась неожиданно горячей: кроссовер произвел впечатление, а хвалебные отзывы пришли не только из России.

На ПМЭФ-2026, год спустя, на стенде АвтоВАЗа стоял автомобиль, уже фактически готовый к продажам. Именно такие Azimut и поедут в дилерские центры. Так что теперь можно было оценить реальные зазоры кузова, качество материалов, работу электропривода багажника, а не прикидывать, каким автомобиль «станет в серию».

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов на форуме сразу заявил, когда машина появится в автосалонах. «Если говорить о временном периоде, то это IV квартал 2026 года», — сказал он ТАСС на полях ПМЭФ.

Автомобиль «Лада Азимут», представленный на XXIX Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Экспофорум» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Как прошел первый тест-драйв

В рамках ПМЭФ-2026 прошел и первый тест-драйв Lada Azimut — возможность прокатиться за рулем новой машины досталась министру финансов России Антону Силуанову. Он проехал за рулем Azimut с мотором 1,8 л вместе с главой АвтоВАЗа Максимом Соколовым от аэропорта Пулково до площадки форума.

По пути Силуанов сделал несколько замечаний. «Я читал, что будет еще турбированный», — сказал он о моторной линейке. Соколов не только подтвердил этот факт, но и обозначил срок: турбированный двигатель мощностью 150 л. с. появится уже в следующем году. Причем эта версия получит классический гидротрансформаторный автомат, а не вариатор. «Хорошая современная панель», — также отметил Силуанов, оценив интерьер кроссовера.

Восемь цветов и черный салон

На ПМЭФ-2025 предсерийный Azimut стоял в цвете слоновой кости с ярким оранжевым интерьером. Но на ПМЭФ-2026 привезли машину в более сдержанном синем цвете «Серенада» и с черным салоном. По словам вазовцев, именно такой интерьер будет у большинства серийных автомобилей.

Всего же для Azimut подготовлены восемь цветов кузова. Помимо стандартных серого, белого и черного, будет красный «Фламенко», синяя «Серенада», бежевый «Гоби», темно-серый «Булат» и зеленый «Эмеральд». Максим Соколов прямо сказал, что некоторые оттенки разрабатывались с расчетом на женскую аудиторию. «Благодаря Lada Azimut, особенно его цветовой гамме, планируется восемь цветов с момента запуска, многим девушкам посчастливится пересесть на этот автомобиль», — сказал Соколов.

«Зеленая симпатичная», — согласился Силуанов.

Генеральный директор АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов на презентации автомобиля «Лада Азимут» на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Оснащение: что будет уже в базе

Azimut претендует на звание самой технологичной «Лады» в истории. Даже базовая комплектация включает 10-дюймовый мультимедийный экран с шестью динамиками, цифровую панель приборов, встроенную навигацию 2ГИС, голосового ассистента GigaChat от «Сбера», камеру заднего вида, полностью светодиодную оптику, систему контроля давления в шинах и бесключевой доступ.

А в топовой версии будут ранее невиданные на Lada опции: панорамная крыша с люком, камеры кругового обзора, беспроводная зарядка смартфона и даже обогрев боковых стекол. Последняя будет уникальной для серийных машин опцией, которой пока нет ни у кого.

Моторы: что будет с первого дня, что потом

На старте продаж АвтоВАЗ предложит два двигателя. Первый — 1,6-литровый четырехцилиндровый атмосферник мощностью 120 л. с. Второй — 1,8-литровый мотор мощностью 135 л. с. Именно эта версия досталась Антону Силуанову на тест-драйве. Разгон до 100 км/ч у такой машины занимает 12,4 секунды, максималка — 171 км/ч, а расход — 8,6 л/100 км. Коробка — китайский вариатор компании WLY.

Но уже в следующем году линейку расширят. Максим Соколов на ПМЭФ пообещал, что будет Azimut с турбодвигателем мощностью 150 л. с. и с классическим гидротрансформаторным автоматом.

Отдельная история — подзаряжаемый гибрид. Глава АвтоВАЗа на форуме не исключил такую версию: «Может быть. Почему бы нет? Покажет время». Речь, предположительно, идет о гибридной установке с двумя электромоторами мощностью 394 л. с., разгоном до 100 км/ч за 5,7 секунды и запасом хода 1100 км. Кстати, гибридный привод решал бы и другую задачу: именно с помощью заднего электромотора Azimut мог бы получить полный привод — то, чего не дает базовая платформа. Однако пока это перспектива, а не обещание.

Презентация автомобиля «Лада Азимут» на XXVIII Петербургском международном экономическом форуме на территории конгрессно-выставочного центра (КВЦ) «Экспофорум» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сколько будет стоить

Точных цен АвтоВАЗ пока не объявил. Но есть несколько ориентиров. Ранее глава АвтоВАЗа Максим Соколов говорил, что стоимость Azimut будет «сопоставима» с ценой седана Lada Aura, который сейчас стоит от 2,2 до 2,5 млн рублей. С большой долей вероятности базовый Azimut попадет примерно в этот коридор.

А это значит, что Lada Azimut придется бороться сразу с несколькими китайскими кроссоверами. «Lada Azimut придется нелегко на рынке. Для Lada это принципиально новая модель, а вот китайские марки уже завоевали свою аудиторию в сегменте небольших кроссоверов. Если говорить о соперниках, то это будут в первую очередь Haval Jolion, Chery Tiggo 4, Belgee X50. Это три самых главных конкурента. А есть и еще десяток других», — заявил ранее NEWS.ru редактор журнала «За рулем» автомобильный эксперт Кирилл Милешкин.

Но у отечественной машины есть свои преимущества в борьбе с конкурентами. «Во-первых, это доступность запчастей: кузовные панели, подвеска и двигатели — они вазовские. И больших проблем с их наличием быть не должно. Во-вторых, сервисная сеть. В России у Lada самая развитая сеть дилеров по всей стране — китайские бренды такой инфраструктурой пока не располагают», — пояснил NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Гайдукевич.

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