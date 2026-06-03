АвтоВАЗ представил на ПМЭФ Azimut в новом цвете АвтоВАЗ показал на ПМЭФ Azimut в новом цвете «Серенада»

АвтоВАЗ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представил гоночные модели Lada Vesta и Iskra, а также Lada Azimut в новом цвете морской волны «Серенада», передает корреспондент NEWS.ru. В прошлом году компания выпустила эту машину в бежевом цвете под названием «Гоби».

Спортивные машины получили названия Iskra Cup и Vesta TCR. Внутри у них есть специальные сиденья, похожие на ковши, а кузов усилен металлическими деталями. Помимо этого, на форуме можно увидеть одну из первых моделей, произведенных на тольяттинском заводе, — ВАЗ-2101, а также обновленную версию Niva Legend.

Ранее на форуме состоялась презентация флагманского кроссовера K50 от российского бренда Volga. Модель позиционировалась как ключевая новинка производителя в сегменте SUV.

Кроме того, на ПМЭФ впервые представили седельный тягач повышенной проходимости БАЗ S35A11, произведенный АО «Романов». Автомобиль с колесной формулой 6х6 создали на базе собственных конструкторских решений, более 90% компонентов поставляют российские и белорусские предприятия.