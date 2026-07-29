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29 июля 2026 в 19:56

Установлен возможный убийца модели из Ромашково

SHOT: убийцей модели из Ромашково оказался подмосковный бизнесмен

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Подозреваемым в убийстве модели из подмосковного села Ромашково оказался 44-летний предприниматель, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации источника, подозреваемый — уроженец Ташкента ранее работал в финансовой сфере. Жертвой преступления стала его 39-летняя сожительница, которая пропала еще 17 июля во время прогулки с собакой, ее тело нашли 29 июля.

Накануне исчезновения у пары произошла серьезная ссора, после которой женщина перестала выходить на связь, пишет источник. По предварительной информации правоохранителей, сам подозреваемый успел скрыться за границей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, расследование которого взяла под контроль Одинцовская городская прокуратура.

По информации источника, что почти все юридические лица бизнесмена длительное время работали в убыток. У мужчины также есть двое несовершеннолетних детей — пятилетняя дочь и девятилетний сын, добавил канал.

Ранее стало известно, что найти тело погибшей, спрятанное в сумке, помог ее питомец, который почти две недели просидел около места трагедии. Через несколько дней волонтеры нашли собаку на Советской улице в селе Ромашково. Животное находилось возле сарая.

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