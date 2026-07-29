Одну из самых красивых рыб в мире поймали на Сахалине

Одну из самых красивых рыб в мире поймали на Сахалине Тропическую корифену поймали на Сахалине

На Сахалине выловили корифену, рыба считается одной из самых красивых в мире, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Обычно ее можно встретить в Карибском море, Мексиканском заливе и у берегов Японии.

Отмечается, что местные жители поймали корифену, пока она находилась на мелководье. В прошлом году рыбу также обнаружили в Приморье.

Ранее департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы сообщил, что на территории детского сада на улице Ратной в Москве спасатели отловили редкую змею, занесенную в Красную книгу. В результате инцидента никто не пострадал, пресмыкающееся было неядовитым.

До этого краснодарские полицейские начали проверять информацию о пуме, живущей в Юбилейном микрорайоне. По слухам, животное обитает в одном из частных домовладений.

Также сообщалось, что в Приморском крае на побережье Японского моря массово выбросилась одна из самых ядовитых рыб в мире — фугу. Более 20 мертвых особей обнаружили отдыхающие в устье реки Партизанской, где из-за высокой токсичности рыбу не трогали даже птицы и дикие животные.