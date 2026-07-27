В московский детсад заползла редкая змея

На территории детского сада на улице Ратной в Москве спасатели отловили редкую змею, занесенную в Красную книгу, сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в своем канале в мессенджере МАКС. В результате инцидента никто не пострадал, так как пресмыкающееся оказалось неядовитым.

Инцидент произошел днем 27 июля. Экзотическое животное на участке образовательного учреждения заметили воспитатели. Прибывшие на место сотрудники Московского зоопарка не смогли самостоятельно извлечь змею, поскольку она забралась под крыльцо.

Специалисты поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра применили инструмент и разобрали часть конструкции. После этого змею аккуратно поймали и передали зоологам, которые подтвердили ее редкий статус. Дети и персонал наблюдали за операцией из окон здания. Спасатели в свою очередь напомнили, что при встрече с пресмыкающимися нужно медленно отойти и вызвать специалистов.

Ранее в Калифорнии трехлетняя девочка получила укус гремучей змеи, которая скрывалась под посылкой Amazon. Пострадавшую экстренно госпитализировали для введения противоядия, а ее семья открыла сбор средств на оплату лечения.