Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
27 июля 2026 в 17:31

В московский детсад заползла редкая змея

В московском детском саду спасатели поймали редкую краснокнижную змею

Фото: МЧС России
Подписывайтесь на нас в MAX

На территории детского сада на улице Ратной в Москве спасатели отловили редкую змею, занесенную в Красную книгу, сообщил департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы в своем канале в мессенджере МАКС. В результате инцидента никто не пострадал, так как пресмыкающееся оказалось неядовитым.

Инцидент произошел днем 27 июля. Экзотическое животное на участке образовательного учреждения заметили воспитатели. Прибывшие на место сотрудники Московского зоопарка не смогли самостоятельно извлечь змею, поскольку она забралась под крыльцо.

Специалисты поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиационного центра применили инструмент и разобрали часть конструкции. После этого змею аккуратно поймали и передали зоологам, которые подтвердили ее редкий статус. Дети и персонал наблюдали за операцией из окон здания. Спасатели в свою очередь напомнили, что при встрече с пресмыкающимися нужно медленно отойти и вызвать специалистов.

Ранее в Калифорнии трехлетняя девочка получила укус гремучей змеи, которая скрывалась под посылкой Amazon. Пострадавшую экстренно госпитализировали для введения противоядия, а ее семья открыла сбор средств на оплату лечения.

Россия
Москва
змеи
детские сады
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пашинян и Путин обсудили проблемы в отношениях Армении и России
Песков заявил о необходимости суверенитета для отношений с Западом
Востоковед предположил, как Иран ответит Украине на удар в Каспийском море
В Кремле раскрыли подробности переговоров Путина и Пашиняна
В Кремле отреагировали на возможное расширение украинского конфликта
Песков раскрыл одну особенность курса России
Песков перечислил три таланта, нужных госуправленцу
Песков рассказал, какая война никогда не закончится
Песков объяснил, почему закон о нравственном воспитании не нужен
Муж уверял, что жена бросила детей: правда вскрылась после страшной находки
Впала в депрессию и облысела? Что случилось с Пугачевой на самом деле
Экс-нардеп ответил, что приблизит завершение конфликта на Украине
Песков раскрыл, чего хотел Запад после распада СССР
«Овладевает от а до я»: Песков восхитился одной способностью Путина
Песков раскрыл, в чем Россия должна преуспевать в информтехнологиях
В Кремле назвали плюсы кризиса для российского общества
«Трамповская Санта-Барбара»: экс-нардеп о встрече президентов США и Украины
Украину обвинили в размещении военных объектов в гражданской застройке
В МИД РФ заявили о «воинственной линии» Японии
В Кремле сравнили развитие социальных сетей в России и США
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя
Семья и жизнь

Как вести себя у шведского стола: правила этикета и чего делать нельзя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.