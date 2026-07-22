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22 июля 2026 в 09:21

Доставка Amazon едва не убила ребенка

В Калифорнии девочку укусила змея, которая пряталась под посылкой Amazon

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Калифорнии трехлетняя девочка пострадала от укуса гремучей змеи, прятавшейся под посылкой, которую курьер Amazon оставил у двери ее дома в Санта-Кларите, передает People. Ребенок побежал посмотреть на доставку и потянулся к конверту, под которым оказалась рептилия.

Южнотихоокеанская гремучая змея укусила девочку за левую руку. Мать немедленно отвезла дочь на парковку ближайшего магазина для осмотра медиками, затем ребенка госпитализировали в местную больницу, где ввели первую дозу противоядия. Позже ее перевели в детское отделение интенсивной терапии другой клиники, где она получила еще две дозы антидота и провела две ночи под наблюдением.

Отец девочки, находившийся в командировке, сразу вылетел обратно. Семья открыла сбор средств, чтобы покрыть медицинские расходы и поддержать близких в этот сложный период.

Ранее в Гондурасе змея кайсака стала причиной гибели 38-летней Дарлинг Эркулес, матери троих детей. Рептилия ужалила женщину возле ее дома в деревне Ла-Хутоса. Несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась.

США
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