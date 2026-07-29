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29 июля 2026 в 20:27

Российская авиация поразила места временной дислокации ВСУ в двух регионах

ВС РФ нанесли удары по местам дислокации ВСУ в Херсонской и Харьковской областях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские военные нанесли удары авиабомбами по объектам ВСУ в Херсонской и Харьковской областях, сообщила пресс-служба Министерства обороны России в мессенджере МАКС. Целями стали пункты управления и места временной дислокации украинских подразделений.

Ранее Министерство обороны сообщало, что российские войска за сутки нанесли удары по украинской инфраструктуре и военным объектам. В зоне поражения оказались склады вооружения, боеприпасов и горючего, производства и хранилища беспилотников, а также топливно-энергетические и транспортные объекты, используемые в интересах ВСУ.

Также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что на правом берегу Днепра уничтожены пункты управления украинскими FPV-дронами. По его словам, расчеты БПЛА 49-й армии группировки войск «Днепр» обнаружили замаскированные позиции операторов беспилотников в лесополосах и разрушенных зданиях.

До этого Минобороны РФ сообщило, что ВС России нанесли удары по военной инфраструктуре Украины. Под удар попали склады боеприпасов и топлива, объекты производства и хранения дальнобойных беспилотников.

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Херсонская область
Харьковская область
ВСУ
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