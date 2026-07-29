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29 июля 2026 в 12:26

В Минобороны раскрыли успехи ВС РФ за сутки

ВС РФ за сутки поразили объекты инфраструктуры, склады и пункты дислокации ВСУ

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Российские войска за сутки нанесли удары по украинской инфраструктуре и военным объектам, сообщили в Минобороны. В зоне поражения оказались склады вооружения, боеприпасов и горючего, производства и хранилища беспилотников, а также топливно-энергетические и транспортные объекты, используемые в интересах ВСУ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах, — следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что за сутки ВСУ понесли значительные потери: около 1410 погибших. В зоне ответственности группы «Север» — до 250 потерь, «Запад» — до 220, «Южная» — более 150, «Центр» — до 360, «Восток» — до 365, «Днепр» — до 65.

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