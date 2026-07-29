Россиянка после ссоры забила мать до смерти СК России: женщина убила свою мать в подмосковном Королеве

Женщина, поссорившись со своей 86-летней матерью, избила ее до смерти, сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Московской области в МАКСе. Инцидент произошел в квартире дома на Пионерской улице в Королеве.

По данным следствия <...> обвиняемая, находясь в квартире по улице Пионерской в городе Королеве, в ходе конфликта нанесла несколько ударов руками по голове своей матери. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте, — говорится в сообщении.

Силовики задержали женщину и возбудили уголовное дело. Суд вынес решение о ее аресте. Следователи провели допросы и назначили проведение экспертиз.

До этого сообщалось, что нижегородских подростков отправили в колонию на четыре года за избиение пенсионерки. На протяжении нескольких дней подсудимые с особой жестокостью наносили потерпевшей, не оказывавшей сопротивления и находившейся в беспомощном состоянии, побои руками, ногами и деревянной битой.

До этого в Астрахани таксист избил пассажира молотком из-за конфликта, возникшего после отказа пустить его в салон из-за якобы грязной одежды. Подозреваемого задержали.