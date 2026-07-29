«Моих детей уничтожают»: мать Блиновской сделала заявление после суда

Прибывшая в суд мать Елены Блиновской Нина Останина заявила, что ее детей уничтожают. В комментарии корреспонденту NEWS.ru она вспомнила, что когда она родила двоих детей, доход семьи был всего 100 рублей на четверых человек. Мать блогера добавила, что тяжелое финансовое положении привело к тому, что однажды от недоедания она упала в обморок и пробыла под капельницей восемь часов.

У дочери две дырки были в сердце, и у внучки тоже самое. И я говорю, что моих детей просто уничтожают. Больше я ничего не скажу! — эмоционально высказалась Останина.

Ранее стало известно, что Второй кассационный суд оставил в силе приговор блогеру Елене Блиновской. Женщина была осуждена по делу об уходе от налогов через искусственную схему дробления бизнеса для дальнейшего отмывания денет. Защита намеревалась обжаловать приговор и добиться его смягчения. Сама блогер жаловалась, что не видится с детьми.

До этого арбитражный суд Москвы взыскал 10 млн рублей с Романа Миняева, бывшего единственного участника и гендиректора компании «Сириус», входившей в схему дробления бизнеса Блиновской. Заявление подала финансовый управляющий «королевы марафонов».