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29 июля 2026 в 14:12

Российскую журналистку осудили на 12 лет за госизмену

Российскую журналистку Шипачеву приговорили к 12 годам по делу о госизмене

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мосгорсуд приговорил журналистку Дарью Шипачеву к 12 годам колонии общего режима по делу о госизмене, передает ТАСС. Суд также назначил ей штраф в 300 тыс. рублей и ограничение свободы на один год.

Признать Шипачеву виновной и назначить ей наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 300 тыс. рублей и ограничением свободы на один год, — объявил судья.

Дело рассматривалось в особом порядке и в закрытом режиме, детали обвинения не раскрываются. На прениях прокурор запрашивал для подсудимой именно 12-летний срок. Шипачева занималась научной и медицинской журналистикой, сотрудничала с РБК, Lenta.ru, Forbes и другими изданиями.

Ранее сообщалось о задержании в Крыму двух россиян, которые собирали данные о подразделениях Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации по заданию украинских спецслужб. Также злоумышленники фиксировали последствия ударов ВСУ.

До этого сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 46-летнего гражданина России, собиравшего данные для спецслужб Украины. Мужчина фиксировал координаты подразделений Минобороны и объектов ТЭК в Краснодарском крае.

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