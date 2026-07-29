Россиянам рассказали, куда выгоднее переложить деньги со вкладов

На фоне снижения ключевой ставки и падения доходности по вкладам инвесторы будут вкладывать деньги в курортную недвижимость, которая сейчас демонстрирует опережающую доходность, рассказал NEWS.ru коммерческий директор группы компаний ССК Григорий Шаповал. Сейчас, по его словам, повышенный интерес наблюдается к Анапе, Новороссийску, Калининграду и региону Кавказских Минеральных Вод.

Инвесторы чутко реагируют на динамику ключевой ставки, поскольку от неё напрямую зависят ставки по депозитам. Сейчас, когда доходность вкладов начинает снижаться, они будут выводить часть средств и направлять их в сегменты с более высокой отдачей. Курортная недвижимость как раз показывает такую доходность, — сказал Шаповал.

По словам эксперта, традиционно пик инвестиционной активности приходится на третий и четвертый кварталы: после летнего затишья инвесторы приступают к диверсификации портфелей.

В текущем цикле, как отметил Шаповал, наибольший интерес фиксируется к пяти направлениям: Анапа, Новороссийск, Калининград и регион Кавказских Минеральных Вод. Именно там, по его данным, сейчас концентрируется спрос со стороны покупателей, рассматривающих недвижимость не как жилье, а как инвестиционный актив.

Эксперт добавил, что текущее изменение монетарной политики уже влияет на структуру спроса, смещая фокус с банковских продуктов на физические активы, и этот тренд может усилиться во второй половине года.

Ранее Центральный банк России принял решение понизить ключевую ставку до 14%, снижение показателя происходит уже 10-й раз подряд. В обосновании решения указывается, что экономика в целом во втором квартале 2026 года росла умеренными темпами.