Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
29 июля 2026 в 14:46

Россиянам рассказали, куда выгоднее переложить деньги со вкладов

Девелопер Шаповал: курортная недвижимость обгоняет вклады по доходности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На фоне снижения ключевой ставки и падения доходности по вкладам инвесторы будут вкладывать деньги в курортную недвижимость, которая сейчас демонстрирует опережающую доходность, рассказал NEWS.ru коммерческий директор группы компаний ССК Григорий Шаповал. Сейчас, по его словам, повышенный интерес наблюдается к Анапе, Новороссийску, Калининграду и региону Кавказских Минеральных Вод.

Инвесторы чутко реагируют на динамику ключевой ставки, поскольку от неё напрямую зависят ставки по депозитам. Сейчас, когда доходность вкладов начинает снижаться, они будут выводить часть средств и направлять их в сегменты с более высокой отдачей. Курортная недвижимость как раз показывает такую доходность, — сказал Шаповал.

По словам эксперта, традиционно пик инвестиционной активности приходится на третий и четвертый кварталы: после летнего затишья инвесторы приступают к диверсификации портфелей.

В текущем цикле, как отметил Шаповал, наибольший интерес фиксируется к пяти направлениям: Анапа, Новороссийск, Калининград и регион Кавказских Минеральных Вод. Именно там, по его данным, сейчас концентрируется спрос со стороны покупателей, рассматривающих недвижимость не как жилье, а как инвестиционный актив.

Эксперт добавил, что текущее изменение монетарной политики уже влияет на структуру спроса, смещая фокус с банковских продуктов на физические активы, и этот тренд может усилиться во второй половине года.

Ранее Центральный банк России принял решение понизить ключевую ставку до 14%, снижение показателя происходит уже 10-й раз подряд. В обосновании решения указывается, что экономика в целом во втором квартале 2026 года росла умеренными темпами.

Экономика
Россия
недвижимость
вклады
Екатерина Свинова
Е. Свинова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат призвал Telegram сесть за стол переговоров
Стали известны детали похищения двух россиян в Таиланде
Стало известно, когда снизятся цены на арбузы
«Он хочет 300 штук»: раскрыто, что запросил Зеленский у Трампа
Стало известно, за что готовы доплачивать покупатели квартир
Криминалист объяснил, как защитить детей от вербовки
В ВОЗ предложили новую меру для борьбы с ВИЧ
«Я заложник ситуации»: Филатова об изоляции российской легкой атлетики
Легкоатлетка Филатова раскрыла, что помогло ей вернуться к соревнованиям
На россиянку завели дело за критику обливания водой
«Занесем кейс»: экс-офицер СБУ допустил, что Киеву заплатили за удар по КТК
В Госдуме назвали главный итог встречи Трампа и Зеленского
Зеленский захотел вмешаться в проблемы другой страны
Турэксперт рассказал, как сделать Тверь центром притяжения путешественников
В Израиле раскрыли, почему Нетаньяху отказался от встречи с Зеленским
Миронов указал на проблему Дурова
Напавший на полицейского с бритвой мужчина попал под домашний арест
Основателя майнинговой компании арестовали по делу о мошенничестве
Астана ответила на сообщения о размещении складов Wildberries в Казахстане
Депутат раскрыл, зачем Зеленский приезжал к Трампу
Дальше
Самое популярное
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь

Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму
Семья и жизнь

Огурцы в банке 1 л: 3 простых рецепта вкусных заготовок на зиму

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля
Россия

Охота на Starlink и заход американцев в Сумы: новости СВО к вечеру 26 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.