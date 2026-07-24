ЦБ снова изменил ключевую ставку

Центральный Банк России принял решение понизить ключевую ставку до 14%, сообщила пресс-служба регулятора. Снижение показателя происходит уже 10-й раз подряд.

Совет директоров Банка России 24 июля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14,00% годовых, — сказано в заявлении.

В обосновании решения также указывается, что экономика в целом во втором квартале 2026 года росла умеренными темпами. Существенный рост цен и повышение инфляционных ожиданий в летние месяцы во многом объясняются разовыми факторами. Показатели устойчивой инфляции в пересчете на год оцениваются в диапазоне 4–5%.

Рост кредитования в июне несколько замедлился, а предприятия заметно снизили свои ожидания относительно будущего спроса и объемов производства. Вместе с тем, с учетом прямых и вторичных последствий временного сокращения производственных мощностей в ряде отраслей, регулятор счел необходимым проводить снижение ставки более постепенно.

Ранее Банк России сообщил, что в середине лета текущего года экономические показатели зафиксировали ускорение темпов инфляции в стране. Аналитики регулятора отметили увеличение доли товаров и услуг, цены на которые росли опережающими темпами. По мнению экспертов Банка России, такая динамика была напрямую связана с резким подорожанием горюче-смазочных материалов для бизнеса.