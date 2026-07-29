Появились новые подробности о пожаре на складе Wildberries в Рязани

Появились новые подробности о пожаре на складе Wildberries в Рязани Пожар на логистическом складе Wildberries в Рязани локализовали

Пожар в логистическом комплексе Wildberries в Рязани после атаки украинских беспилотников локализовали, сообщается в официальном Telegram-канале компании. Отмечается, что большую часть товаров удалось сохранить. Ситуация с возгоранием находится под контролем экстренных служб.

Пожар в логистическом комплексе компании в Рязани локализован. Большую часть товаров удалось сохранить, зона хранения товара практически не затронута, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рязанский склад Wildberries на время прекратил прием поставок. Товары, хранящиеся на объекте, были временно сняты с продажи. В компании уточнили, что работают над корректным отображением остатков и планируют решить проблему в ближайшее время.

До этого стало известно, что в Рязанской области после атаки дронов ВСУ госпитализировали шесть человек. По словам главы региона Павла Малкова, угрозы жизни пострадавших нет, медики оказывают им необходимую помощь. Губернатор также напомнил о запрете на публикацию в социальных сетях фото и видео последствий террористических атак.