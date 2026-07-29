Пашинян намекнул на переговоры с Путиным в будущем Премьер Армении Пашинян допустил встречу с президентом России Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности проведения личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в будущем, о чем он заявил журналистам, передает РИА Новости. При этом политик подчеркнул, что диалог между странами будет продолжен в любом формате.

Встреча возможна. Во всяком случае, обсуждения и контакты у нас обязательно будут, — сказал Пашинян.

В понедельник, 27 июля, состоялся телефонный разговор двух лидеров, инициатором которого выступила армянская сторона. В ходе беседы Пашинян также затронул тему европейской интеграции, допустив проведение референдума о вступлении в Евросоюз после подачи официальной заявки.

Ранее супруга премьер-министра Армении Анна Акопян сообщила об угрозе своей жизни, связав ее с публичными высказываниями о проблеме домашнего насилия. Она обратилась к спецслужбам республики с просьбой обеспечить ее безопасность во избежание репутационных потерь для государства. Также Акопян сказала, что женщинам следует помогать друг другу в сложных жизненных ситуациях.