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29 июля 2026 в 15:42

Пашинян намекнул на переговоры с Путиным в будущем

Премьер Армении Пашинян допустил встречу с президентом России Путиным

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: kremlin.ru
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможности проведения личной встречи с президентом России Владимиром Путиным в будущем, о чем он заявил журналистам, передает РИА Новости. При этом политик подчеркнул, что диалог между странами будет продолжен в любом формате.

Встреча возможна. Во всяком случае, обсуждения и контакты у нас обязательно будут, — сказал Пашинян.

В понедельник, 27 июля, состоялся телефонный разговор двух лидеров, инициатором которого выступила армянская сторона. В ходе беседы Пашинян также затронул тему европейской интеграции, допустив проведение референдума о вступлении в Евросоюз после подачи официальной заявки.

Ранее супруга премьер-министра Армении Анна Акопян сообщила об угрозе своей жизни, связав ее с публичными высказываниями о проблеме домашнего насилия. Она обратилась к спецслужбам республики с просьбой обеспечить ее безопасность во избежание репутационных потерь для государства. Также Акопян сказала, что женщинам следует помогать друг другу в сложных жизненных ситуациях.

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