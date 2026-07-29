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29 июля 2026 в 16:19

В Германии раскрыли, почему Украина не сможет выпускать ракеты для Patriot

Welt: Украина не сможет выпускать ракеты для Patriot из-за позиции Boeing

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украина не сможет наладить собственное производство ракет для американских комплексов Patriot из-за жесткой позиции Boeing, заявил корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер. Ключевым препятствием, по его данным, станут головки самонаведения для модели PAC‑3, которые производит исключительно Boeing, корпорация отказывается выдавать лицензию на их выпуск третьим странам.

Ваннер отметил, что организация производства ракет для Patriot является длительным и технологически сложным процессом. Ракеты PAC‑3 в первую очередь необходимы самим США для пополнения запасов ПВО. Высокий риск уничтожения такого производства российскими военными журналист счел еще одним препятствием. Даже при гипотетическом разрешении на лицензионный выпуск рассчитывать на оперативную помощь Украине в ближайшее время не приходится, считает автор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Дональд Трамп согласился предоставить Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Соответствующая договоренность, по его словам, была достигнута во время их встречи в Белом доме.

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