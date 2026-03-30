Позор Трампа — $500 млн в хлам: что за чудо-Boeing ВВС США уничтожил Иран

Иран уничтожил «гордость» американских ВВС — самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3 Sentry. Это стало большой удачей для Тегерана, ведь борт представлял собой фактически «мозговой центр», позволявший армии США отслеживать происходящее на сотни километров вокруг. Опрошенные NEWS.ru эксперты уверены: потеря Sentry нанесет и политический удар по Вашингтону. Что известно о самолете, во сколько обойдется его замена и почему Штаты не смогли его защитить — в материале NEWS.ru.

Как США лишились Boeing E-3 Sentry

По данным Military Watch Magazine, американский разведывательный «Боинг» был уничтожен в ходе ракетного удара Ирана по авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии. СМИ утверждают, что сейчас на взлетно-посадочной полосе стоят изуродованные обломки четырехмоторного судна, в центре которого крупная конструкция, напоминающая блюдце, — это вращающийся радарный купол.

Изначально журнал Air and Space Forces Magazine писал лишь о «повреждениях» борта. Однако их характер позволяет сделать вывод, что «жемчужина» в короне американских ВВС, стоимость которой оценивается в $500 млн, уже не подлежит восстановлению.

Историк спецслужб, редактор сайта «История отечественных спецслужб и правоохранительных органов» Валентин Мзареулов в беседе с NEWS.ru отметил: если «Боинг» действительно окончательно выведен из строя, это станет крайне серьезной проблемой для военно-воздушных сил США.

«Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления — это одна из узловых систем любых вооруженных сил. Конкретно моделей Е-3 в распоряжении США еще около 30 единиц. На первый взгляд — ничего страшного: заменят другим. Потерянные $500 млн для Вашингтона тоже не деньги — у них госдолг недавно прыгнул вверх еще на $1 трлн, так что они банально напечатают еще. Но это серьезный ущерб. Война идет лишь один месяц, и это не первая и не последняя потеря. Особенно в контексте того, как Тегеран ранее „вынес“ ряд вспомогательных систем США, таких как самолеты-заправщики и наземные РЛС, а также военные базы», — заявил эксперт.

Что на самом деле потеряли США

Первый полет Boeing E-3 Sentry состоялся еще в октябре 1975 года. В общей сложности было выпущено почти 70 таких самолетов, серийное производство которых остановили в начале 1990-х. Сегодня они стоят на вооружении не только США, но и Саудовской Аравии, Франции и Великобритании.

Главная задача этой машины — мониторинг, отслеживание и распознавание воздушных судов, ракет и беспилотников, представляющих угрозу. Дальность полета Sentry составляет 7500 км, крейсерская скорость — до 600 км/ч, максимальная высота полета — 9000 м.

Мзареулов отметил, что после прекращения выпуска Boeing E-3 им на смену должны были прийти Boeing E-7 Wedgetail.

«Однако Штаты отказались от их выпуска в пользу космической разведки. Несколько штук все-таки закупила Австралия, но в целом судьба этого проекта до сих пор не до конца ясна. Да, у США есть дублирующие системы радиолокационной разведки, которыми они воспользуются на Ближнем Востоке. Но этот ресурс, как мы видим, тоже не бесконечен», — указал историк спецслужб.

Юрист, редактор фактчекингового издания «Сенсаций.Нет» Александр Фролов заметил, что стоимость Sentry, которая фигурирует в открытых источниках, явно занижена.

«Речь идет не про $500 млн, а минимум про $700 млн. В силу ограниченности количества этих бортов вопрос стоит не в замене или просто закупке такого же нового самолета, а о строительстве аналогов. Они, во-первых, дороже. Во-вторых, такой проект займет больше времени и, как следствие, еще больше увеличит финансовые издержки. Другое дело, что аналогичный самолет Штаты, конечно, перебросят с какой-нибудь базы НАТО из Европы. Но тут уже третий вопрос — а сколько этот новый самолет проживет, если иранцы так лихо научились их уничтожать?» — заметил собеседник NEWS.ru.

К чему приведет потеря самолета

Sentry — далеко не единственная потеря американских ВВС на Ближнем Востоке. Согласно подсчетам The Wall Street Journal, только за первые три недели войны с Ираном ВС США лишились 10 военных самолетов и десятков БПЛА. Ремонт и замена этой техники могут обойтись в миллиарды долларов.

По словам Мзареулова, президент Штатов Дональд Трамп и его военные советники явно недооценили потенциал Ирана и его готовность к затяжным боевым действиям.

«Это особенно удивительно, поскольку перед глазами у американских стратегов проходит СВО. Мы увидели, что военная группировка США оказалась недообеспечена не только количественно, но и качественно. Мощь Ирана оказалась принципиально асимметричной американской. Тегеран использует совершенно другие средства: баллистические ракеты и дроны вместо тактической авиации. И во многом как удары США, так и оборонительные мероприятия уходят в пустоту», — подчеркнул он.

По словам историка, американское руководство уже несет и огромные политические издержки в ходе конфликта с Исламской Республикой. Возможно, потеря одного очень дорогого «Боинга» не окажется критичной для США, но она точно критична для Трампа.

«Мы все слышим его истерику и каждодневные объявления о победе над Ираном. Ничего общего они с реальностью не имеют. При этом „свернуть лавочку“ США уже не могут: с одной стороны, благодаря абсолютной непродуманности операции, а с другой — серьезности и подготовленности Ирана как противника, для которого война превратилась в вопрос выживания. Потеря Sentry — далеко не последний эпизод, который будет все глубже топить и Трампа, и республиканцев», — уверен эксперт.

Фролов придерживается схожего мнения: по его словам, уничтожение Boeing E-3 — один из многих показательных инцидентов в общей картине происходящего. При этом последствия войны на Ближнем Востоке, подчеркнул юрист, будут иметь последствия для всего мира.

«Давайте вспомним последствия вторжения США в Ирак. Вроде бы страна стала американским „прокси“, только вот в довесок мир получил такую „интересную“ террористическую организацию, как „Исламское государство“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). У Ирана уже есть готовые „прокси“ вроде „Хезболлы“. Готовы ли США к тому, что даже в случае победы над Ираном, в которую с каждым днем верится все меньше, они на годы вперед столкнутся с полноценной и систематической террористической угрозой? Трамп, видимо, готов. Но так ли радужно и с уверенностью в завтрашнем дне на ситуацию смотрит сейчас американский избиратель?» — резюмировал Фролов.

Читайте также:

Иран «ослепил» США и Израиль: КСИР утюжит их ПВО — чем это выгодно России

Миллиарды за копейку: «москитный флот» Ирана громит авианосцы США

Провал США в Иране. У Тегерана развязаны руки: Трампа ждет бесславный финал