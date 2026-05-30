30 мая 2026 в 16:07

Озвучена неочевидная причина визита изгнанного принца Ирана в Одессу

Политолог Светов: изгнанный принц Ирана Пехлеви посетил Одессу ради пиара

Реза Пехлеви Реза Пехлеви Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
Изгнанный принц Ирана Реза Пехлеви посетил Одессу ради личного пиара, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его словам, такая стратегия удобна для карьеры многих политиков, в том числе принца Гарри.

Изгнанному принцу Ирана, как и принцу Гарри, хочется о себе напомнить. Принц Гарри, которого забывают, у которого проблемы в Америке, приехал на Украину, потому что он прекрасно понимает, что визит члена королевской семьи на Украину вызовет интерес средств массовой информации. То же самое с Пехлеви, который много заявлял о себе чуть ли не как о лидере протестов, а потом эта история сошла на нет. Украина — это просто площадка, появление на которой может привлечь к себе внимание. Для этого они ездят туда, точно так же, как премьер-министры, президенты, министры европейских стран и даже японцы. Они приезжают ради возможности заявить о солидарности с Украиной и попасть в информационную повестку, — заявил Светов.

Политолог отметил, что визит популярных личностей также выгоден и президенту Украины Владимиру Зеленскому. По мнению Светова, это также повышает медийность последнего.

Сейчас у Зеленского главный его промысел — это присутствовать в информационном пространстве. Впрочем, как и раньше было, но сейчас особенно важен любой информационный повод, на котором можно сказать: «смотрите, Украина — это такая страна, куда ездят даже такие великие люди, как принц Гарри и отставной принц Ирана Пехлеви». Фактически у них взаимовыгодный пиар, — резюмировал Светов.

Ранее сообщалось, что Реза Пехлеви приехал в Одессу. Наследник последнего шаха Ирана прибыл для участия в Черноморском форуме по безопасности, который организует украинский депутат Алексей Гончаренко.

