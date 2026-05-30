Министерство защиты от дронов появится в российском регионе

В Нижегородской области создадут Министерство защиты объектов коммунально-энергетического комплекса от беспилотников, передает пресс-служба правительства региона. Указ о появлении нового органа власти подписал губернатор региона Глеб Никитин.
Ключевым изменением в структуре регионального правительства станет создание нового органа исполнительной власти — Министерства защиты объектов Нижегородской области, — сказано в сообщении.
Курировать новое министерство будет заместитель председателя правительства Нижегородской области Владимир Тужилин. Он перейдет в блок заместителя губернатора Сергея Половникова. В него же войдет и зампред регионального правительства Владимир Жаров, который отвечает за вопросы, связанные с СВО.
Ранее Никитин сообщил, что украинский беспилотник повредил здание Нижегородского областного суда. Также, по его словам, силы противовоздушной обороны перехватили несколько БПЛА в небе над регионом.
До этого объекты гражданской инфраструктуры получили незначительные повреждения при атаке Вооруженных сил Украины на Нижегородскую область. Никитин добавил, что обошлось без пострадавших.