Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 08:57

Украинский беспилотник попал в здание суда

Беспилотник попал в здание Нижегородского областного суда

Подписывайтесь на нас в MAX

Здание Нижегородского областного суда повреждено после атаки БПЛА, передает Telegram-канал Ni Mash. В материале сказано, что все заседания на сегодня отменили.

В небе над городом сбили несколько дронов, работа систем ПВО продолжается.

Утром 28 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 62 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым и акваторию Азовского моря.

Регионы
Нижегородская область
суды
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог раскрыла главный лайфхак высокобалльников по ЕГЭ
Каллас подтвердила, что американцы прощаются с Киевом
«Самые добрые слова»: Володин обратился к российским пограничникам
Российские пары начали чаще ссориться из-за ревности к ChatGPT
Украинский беспилотник попал в здание суда
Построенный в честь бывшей жены особняк Диброва резко подешевел
В Европе ответили на требования Киева о вступлении в ЕС к 2027 году
Десяток школьниц погибли при пожаре в общежитии
Казахстан захотел стать «газовым мостом» между Россией и Китаем
Вращение Земли начало замедляться невиданными темпами
Китай вписался за Кубу на фоне американских санкций
Задержанному за кражу багажа во Вьетнаме россиянину грозят новые обвинения
Минюст США начал расследование против обвинившей Трампа писательницы
Экс-премьер Украины объяснил, что остановит Запад перед новым конфликтом
Синоптик ответил, ждать ли москвичам 30-градусной жары в начале июня
Неадекватный школьник проломил голову пенсионерки самокатом
В ФСБ рассекретили антироссийские планы НАТО в Балтийском море
Названы регионы, где детей чаще всего страхуют от ЧП
CNN уличили в утрате независимого статуса после атак ВСУ по Донбассу
КСИР наказал военных США за атаку на иранский город Бендер-Аббас
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.