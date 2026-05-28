Украинский беспилотник попал в здание суда Беспилотник попал в здание Нижегородского областного суда

Здание Нижегородского областного суда повреждено после атаки БПЛА, передает Telegram-канал Ni Mash. В материале сказано, что все заседания на сегодня отменили.

В небе над городом сбили несколько дронов, работа систем ПВО продолжается.

Утром 28 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 62 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областей. Также ВСУ пытались атаковать Республику Крым и акваторию Азовского моря.