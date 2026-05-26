26 мая 2026 в 14:56

Нижегородец предстанет перед судом за хранение оружия и боеприпасов

Житель Нижегородской области предстанет перед судом по обвинению в незаконном хранении оружия и боевых припасов, пишет ИА «Время Н» со ссылкой на МВД России. Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Правоохранители изъяли у фигуранта два короткоствола Glock, два боеприпаса, шесть гильз и девять пуль, предназначенных для пистолета Люгера. Кроме того, у обвиняемого обнаружили 40 граммов взрывчатого вещества, патроны для гладкоствольного ружья и светозвукового действия, матрицу для их сборки и другие приспособления для переделки оружия.

Ранее сообщалось, что житель Белгородской области предстанет перед судом за то, что устроил у себя дома склад оружия и боеприпасов. В его арсенале находились автомат Калашникова, пистолет, огнеметы, гранаты и сотни патронов. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

