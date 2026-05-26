Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 мая 2026 в 15:32

Безрукова объяснила, почему отказалась баллотироваться в депутаты Госдумы

Ирина Безрукова отказалась баллотироваться в ГД из-за занятости в театре и кино

Ирина Безрукова Ирина Безрукова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актриса Ирина Безрукова сообщила NEWS.ru, что дважды получала предложение баллотироваться в депутаты Госдумы России. Однако актриса, по ее словам, посчитала невозможным заниматься парламентской деятельностью в ущерб своей основной профессии.

Мне дважды предлагали баллотироваться в Думу. Но я сказала, что не считаю себя такого уровня масштаба человеком, чтобы заседать в Думе. И мне, если честно, очень жаль оставлять свою профессию. Потому что на нее времени не останется, — считает Ирина.

Она напомнила, что депутатская работа требует серьезного подхода и значительного количества времени. Поэтому никак не получится совмещать ее с какой бы то ни было другой сложной деятельностью, указала собеседница.

Совмещать, конечно, невозможно. Когда ты должен присутствовать на заседаниях, ты не сможешь репетировать [в театре], ты не можешь сниматься [в кино]. А наша работа какая — мы должны сначала готовиться долго, с тем чтобы зрителям показать свой результат, — отметила она.

Безрукова предположила, что если ее коллега Дмитрий Дюжев будет избран депутатом ГД, то ему придется пожертвовать многими проектами в кино, театре и на телевидении. Он сможет сниматься только в свободное время — или в отпуске, или в выходные, — предположила актриса.

Ранее актриса отреагировала на информацию о том, что Дюжев зарегистрировался на праймериз «Единой России» для участия в выборах в Госдуму. Безрукова подчеркнула, что таким правом обладает любой гражданин Российской Федерации.

Безрукова также вспомнила о народном артисте СССР Олеге Табакове, в театре которого работала при жизни мэтра. Собеседница отметила, что Олег Павлович крайне редко ругал артистов и никогда не позволял себе оскорбить кого бы то ни было.

Культура
Ирина Безрукова
Государственная дума
артисты
выборы
Виктория Катаева
В. Катаева
Наталия Петренко
Н. Петренко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова раскрыла, за счет каких преступлений живут страны Запада
Садоводам дали совет по защите урожая от июньских заморозков
Стало известно о связях экс-судьи Хахалевой с криминальным авторитетом
Листья блестят, а корни крепнут: простой аптечный раствор заменяет дорогой уход
Стакан газировки лью прямо в фарш — через 2 часа сочная плескавица готова: нежнее и ароматнее обычных котлет
Успехи ВС РФ под Сумами и оборона Одессы: новости СВО к вечеру 26 мая
Медведев указал на двойные стандарты Израиля и Украины
Риелтор рассказала, что изменится в покупке квартир с 1 июля
Рябков фразой о «свободе рук» пристыдил США в период постДСНВ
Мишустин обсудил с Асадовым сотрудничество России и Азербайджана
Садоводам назвали сроки высадки томатов в открытый грунт
«Время шло на секунды»: фельдшер рассказала о спасении студента в ЛНР
Шойгу назвал сумму, потраченную Западом на поддержку Украины с 2022 года
Схватил за шею: в центре Казани парень пытался задушить в кустах ребенка
Психолог рассказала о видах стресса
Садовод раскрыла секреты посадки и лучший сорт картофеля
«Слово пацана — 2», буллинг, мечта о Лондоне: как живет Самойленко-младший
Фестиваль «Тех-ФрендлиВикенд» объединил свыше 10 тыс. участников
Путин назначил посла в Гамбии
В ЕС приступили к разработке 21-го пакета санкций против России
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб
Общество

Посадите в мае — в июле клумба в пурпурно-бордовых горошинах. Многолетник цвета бургунди для самых ярких клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.