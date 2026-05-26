Безрукова объяснила, почему отказалась баллотироваться в депутаты Госдумы Ирина Безрукова отказалась баллотироваться в ГД из-за занятости в театре и кино

Актриса Ирина Безрукова сообщила NEWS.ru, что дважды получала предложение баллотироваться в депутаты Госдумы России. Однако актриса, по ее словам, посчитала невозможным заниматься парламентской деятельностью в ущерб своей основной профессии.

Мне дважды предлагали баллотироваться в Думу. Но я сказала, что не считаю себя такого уровня масштаба человеком, чтобы заседать в Думе. И мне, если честно, очень жаль оставлять свою профессию. Потому что на нее времени не останется, — считает Ирина.

Она напомнила, что депутатская работа требует серьезного подхода и значительного количества времени. Поэтому никак не получится совмещать ее с какой бы то ни было другой сложной деятельностью, указала собеседница.

Совмещать, конечно, невозможно. Когда ты должен присутствовать на заседаниях, ты не сможешь репетировать [в театре], ты не можешь сниматься [в кино]. А наша работа какая — мы должны сначала готовиться долго, с тем чтобы зрителям показать свой результат, — отметила она.

Безрукова предположила, что если ее коллега Дмитрий Дюжев будет избран депутатом ГД, то ему придется пожертвовать многими проектами в кино, театре и на телевидении. Он сможет сниматься только в свободное время — или в отпуске, или в выходные, — предположила актриса.

Ранее актриса отреагировала на информацию о том, что Дюжев зарегистрировался на праймериз «Единой России» для участия в выборах в Госдуму. Безрукова подчеркнула, что таким правом обладает любой гражданин Российской Федерации.

Безрукова также вспомнила о народном артисте СССР Олеге Табакове, в театре которого работала при жизни мэтра. Собеседница отметила, что Олег Павлович крайне редко ругал артистов и никогда не позволял себе оскорбить кого бы то ни было.