Безрукова рассказала о трогательном подарке от поклонника Актриса Безрукова рассказала, что поклонник подарил ей целый пакет браслетов

Актриса Ирина Безрукова рассказала NEWS.ru, как один из поклонников подарил ей пакет браслетов из разных камешков. Она добавила, что часть украшений оставила себе, а некоторые подарила коллегам.

Мужчины мне дарят цветы, украшения — знаете, бывают такие бусы из разных камешков. Один раз поклонник принес пакет с такими браслетиками... Еще мне пишут в соцсетях очень трогательно. Смотрят мои фильмы разных лет, интервью читают, задают вопросы... У меня очень милые поклонники, — рассказала артистка.

В 2015 году актриса развелась со вторым мужем Сергеем Безруковым после 15 лет брака. Она добавила, что пока не встретила нового спутника жизни, но при этом не обделена мужским вниманием.

Ранее Безрукова призналась, что не планирует еще раз выходить замуж. По ее словам, в отношениях важна не официальная регистрация, а ощущение влюбленности.

Также актриса раскрыла секрет своей красоты. По ее словам, выглядеть свежо и молодо ей помогает отказ от алкоголя и спортивный образ жизни.