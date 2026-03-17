«Лучшее, что могло произойти»: как МХАТ принял нового худрука Безрукова

Художественный руководитель Московского Губернского театра и МХАТа имени М. Горького, актер Сергей Безруков на церемонии открытия памятной доски актеру Олегу Табакову на здании Исторической сцены театра О. Табакова в Москве

Сергей Безруков обживается во МХАТе имени М. Горького. Как его приняла труппа, которая до сих пор идеалом руководителя считает Татьяну Доронину, какие планы у нового худрука, ждет ли нас слияние МХАТа и Губернского театра, которым Безруков руководит с 2014 года, выяснил NEWS.ru.

Как прошла встреча Безрукова с труппой МХАТа

О назначении Сергея Безрукова художественным руководителем МХАТа имени М. Горького 5 марта сообщила министр культуры России Ольга Любимова. 13 марта новый худрук встретился с актерами театра в арт-кафе, был фуршет и шампанское. По информации Telegram-канала МХАТа, встреча проходила в доброжелательной атмосфере.

«В ходе общения Сергей Витальевич подчеркнул свою связь с мхатовскими традициями и обозначил ближайшие планы: изучить текущий репертуар, ближе познакомиться с творческим составом труппы, пригласить молодых артистов театра на фестиваль „Фабрика Станиславского“, где для них будут проведены мастер-классы и тренинги по актерским дисциплинам», — сообщает Telegram-канал МХАТа.

Кроме того, Безруков сообщил, что готов предоставить сцену Губернского театра в Кузьминках, которым руководит, для спектаклей МХАТа. Сцена художественного театра в данный момент разобрана: ремонт не закончен, играть мхатовцам просто негде.

«Идеи и планы, безусловно, уже есть, но говорить об этом пока рано. Прежде всего надо познакомиться с труппой и репертуаром [МХАТа]. А это не так просто, поскольку театр не работает на своей площадке три года, идет ремонт сцен. Поэтому в Московском Губернском театре, который я по-прежнему возглавляю, мы постараемся найти „окна“ в репертуаре, чтобы дать возможность играть спектакли МХАТа на нашей сцене в Губернском», — подчеркнул Безруков.

Сергей Безруков

Критик Александр Шпагин предположил в беседе с NEWS.ru, что самым сложным для народного артиста России будет наладить во МХАТе отношения с коллективом, ведь идеалом руководителя там считают Татьяну Доронину. Сейчас она является президентом театра, фактически — на почетной пенсии. Театральный критик Марина Райкина убеждена, что Безрукову удастся быстро завоевать уважение новых подчиненных во МХАТе благодаря профессионализму и личным качествам.

«Безруков прошел [непростую] школу Губернского театра. После этого, мне кажется, ему ничего не страшно. Он доказал за годы работы там, что способен на многое. Ему дали театр в Кузьминках — это совершенно не театральный район, казалось бы, кто туда поедет, когда столько предложений в центре в театрах. Но он справился, поднял Губернский театр на высокий уровень», — отметила Райкина в беседе с NEWS.ru.

Что говорят сами актеры МХАТа

Актриса МХАТа Лидия Матасова рассказала NEWS.ru, что Безрукова труппа МХАТа встретила очень хорошо, с надеждой и радостью. «Все очень рады, что наконец пришел человек театра и мы будем работать», — отметила она.

Актер Дмитрий Корепин добавил, что Безрукову уже удалось — всего за две недели работы в должности — сплотить труппу МХАТа. «У нас был раскол в коллективе — на молодых и „старых“, на „доронинских“ и на „бояковских“ (сотрудников из команды прежнего худрука Эдуарда Боякова, покинувшего МХАТ в 2021 году. — NEWS.ru). Сейчас мы все стали единым коллективом, очень хотим работать, играть», — подчеркнул собеседник. Он добавил, что Безруков произвел на актеров самое положительное впечатление.

«У Сергея Витальевича есть огромный энтузиазм, которым он заражает всех вокруг... Это [назначение Безрукова на должность худрука МХАТа] лучшее, что могло случиться», — убежден Корепин.

Сергей Безруков

Он с грустью констатировал, что мхатовцы действительно долгое время находятся без работы, за последние четыре года выпущен всего один спектакль — «Женщины Есенина». Этого очень мало. При Татьяне Васильевне Дорониной выходили десятки прекрасных постановок, отметил Корепин, ее ценили и уважали. Сегодня сотрудники объективно оценивают ситуацию. «Конечно, Татьяна Васильевна была великой фигурой в театре... Сейчас ей уже 92 года, ну куда [в таком возрасте руководить]?», — сказал Корепин.

Что говорят в Губернском театре

Ведущая актриса Московского Губернского театра Ирина Безрукова рассказала NEWS.ru, что Сергей Безруков провел сбор труппы и в Губернском театре. По словам Ирины, актеры Губернского также восприняли новости позитивно.

«Отнеслись [актеры Губернского театра] очень хорошо, аплодировали. Тенденция дружбы с труппой МХАТа им. М. Горького всем нравится, вообще у нас очень дружелюбные и сердечные артисты. И потом, многих артистов в труппе МХАТа мы знаем. С актрисой Ириной Линдт я играю в антрепризном спектакле, актер МХАТа Андрей Кравчук раньше работал у нас — потом его пригласили в художественный театр на интересную роль. Так что мы рады объединиться», — сказала Ирина Безрукова.

Актриса подчеркнула, что Сергей Безруков — хороший руководитель, Губернский театр под его началом процветает, на многие спектакли трудно достать билеты — их очень быстро раскупают. «Я думаю, что и в данном случае (перемен во МХАТе. — NEWS.ru) все сложится наилучшим образом», — резюмировала актриса.

Объединения МХАТа им. М. Горького и Губернского театра не предвидится, но будут интересные партнерские взаимоотношения и коллаборации.

