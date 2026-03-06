«Вытащил театр из небытия»: критик объяснила, почему Безрукову доверили МХАТ Критик Райкина: Безруков уже показал себя как эффективный руководитель театра

Актер Сергей Безруков доказал, что он хороший театральный руководитель на посту худрука Московского Губернского театра, сказала NEWS.ru театральный критик Марина Райкина. По ее словам, его назначение на новую должность худрука МХАТа им. М. Горького было вполне ожидаемо.

Безруков вытащил Московский Губернский театр из небытия на своем имени на самом себе. Там были одни минусы: плохая, неудачная локация, неизвестная труппа, шлейф скандалов. Он доказал, что ему можно доверять и другие театры, — отметила Райкина.

Критик добавила, что Безрукову как руководителю предстоит решить сложные задачи, там давно не было художественного руководителя, необходимо обновление репертуара. Она отметила, что директор МХАТа Елена Булукова — сильный управленец, но она решает только административные задачи.

Ранее министр культуры Ольга Любимова назначила актера и режиссера Сергея Безрукова художественным руководителем МХАТ имени Горького. Она пожелала артисту новых успехов и достижений. Любимова отметила, что Безруков успешно совмещает общественную и административную деятельности с актерской работой.