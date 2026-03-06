Назван новый худрук МХАТ имени Горького

Актер и режиссер Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Она пожелала артисту новых успехов и достижений. Любимова отметила, что Безруков успешно совмещает совмещает общественную и административную деятельности с актерской работой.

Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал Сергей Безруков. С 2014 года является художественным руководителем Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе, — написала она.

Ранее народного артиста России Константина Хабенского назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Его предшественником был режиссер Константин Богомолов, который подал в отставку.

До этого Безруков заверил, что не хочет становиться ректором Школы-студии МХАТ вместо Богомолова. По словам знаменитости, ему достаточно занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе и артистической деятельности. Безруков также удивился тому, что его подозревают в неких коварных замыслах по захвату этой должности.