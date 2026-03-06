Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 12:31

Назван новый худрук МХАТ имени Горького

Безруков стал художественным руководителем МХАТ имени Горького

Сергей Безруков Сергей Безруков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер и режиссер Сергей Безруков назначен художественным руководителем МХАТ имени Горького, сообщила министр культуры Ольга Любимова в своем Telegram-канале. Она пожелала артисту новых успехов и достижений. Любимова отметила, что Безруков успешно совмещает совмещает общественную и административную деятельности с актерской работой.

Художественным руководителем МХАТ имени М. Горького стал Сергей Безруков. С 2014 года является художественным руководителем Московского Губернского театра, а также ведет актерскую мастерскую во ВГИКе, — написала она.

Ранее народного артиста России Константина Хабенского назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Его предшественником был режиссер Константин Богомолов, который подал в отставку.

До этого Безруков заверил, что не хочет становиться ректором Школы-студии МХАТ вместо Богомолова. По словам знаменитости, ему достаточно занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе и артистической деятельности. Безруков также удивился тому, что его подозревают в неких коварных замыслах по захвату этой должности.

Сергей Безруков
Ольга Любимова
МХАТ
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Солист группы «Три дня дождя» стал отцом второго сына за полгода
Реклама в Telegram запрещена или нет? Что сказали в ФАС и РКН, разъяснения
Экс-игрок сборной СССР объяснил провал «Спартака» в матче с «Динамо»
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
В Кремле раскрыли, к чему приведет размещение ядерного оружия в Финляндии
Жительница Кировска смогла вернуть деньги, переданные мошенникам
В России призвали иранцев уничтожить мировое зло во главе с Трампом
Более 2 тыс. украинских БПЛА перехватили в зоне СВО за неделю
Житель Петербурга предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде
Судью задержали после матча «Химки» — «Алания»
Названа истинная причина отправки украинских военных для охраны баз США
Россиянам рассказали, как сэкономить на покупке цветов к 8 Марта
Назван новый худрук МХАТ имени Горького
Песков рассказал о сотрудничестве России с Китаем и Индией
Ромашина раскрыла секрет многолетнего доминирования российских синхронисток
Психиатр объяснил, как пережить начало самостоятельной жизни ребенка
Морские силы разгромили восемь вражеских БЭК
Королевская семья Британии: новости, Эндрю сотрудничал со спецслужбами РФ?
Назначен исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ
Песков предупредил Финляндию о последствиях ошибочного шага
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам на ЖКХ и капремонт в 2026 году: кому нужны, как оформить

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.