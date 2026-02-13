Безруков открестился от «коварных замыслов по захвату» Школы-студии МХАТ Безруков заявил, что не претендует на должность ректора Школы-студии МХАТ

Народный артист России Сергей Безруков заявил, что не хочет становиться ректором Школы-студии МХАТ вместо режиссера Константина Богомолова. В своем Telegram-канале он опроверг слухи о «коварных замыслах по захвату этой должности».

У меня нет в планах подавать свою кандидатуру на пост ректора Школы-студии МХАТ. Моей занятости по руководству театром, преподавании во ВГИКе, артистической деятельности мне вполне достаточно. Однако из многочисленных сообщений узнал, что меня подозревают в неких коварных замыслах по захвату этой должности, — сказал Безруков.

Ранее выпускники Школы-студии МХАТ попросили министра культуры РФ Ольгу Любимову пересмотреть назначение Богомолова на этот пост. В своем отрытом письме они выступили против того, чтобы муж журналистки Ксении Собчак возглавлял их альма-матер. Актриса Юлия Меньшова поддержала их обращение.

Позже сам Богомолов обратился с просьбой к Ольге Любимовой освободить его от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ. При этом Богомолов не стал раскрывать причины, побудившие его принять такое решение.