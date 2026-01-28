Богомолов прервал молчание, россиян ждет новое обязательство: что дальше

Инсайдеры заявили, что грядет битва сверхдержав на новой территории, режиссер Константин Богомолов отреагировал на критику после назначения исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, владельцев земельных участков предупредили о новом законе — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Грядущая битва сверхдержав откинет Украину на задний план

Серьезная попытка США и Израиля устроить государственный переворот в Иране может привести к битве свердержав, которая подвинет Украину на задний план, считают инсайдеры. Как сообщалось ранее, беспорядки в стране удалось прекратить лишь после 10 января. По данным МИД Исламской Республики, во время протестов погибли более 3 тыс. человек. В списке погибших числятся 2427 гражданских лиц и сотрудников силовых структур.

При этом американский президент Дональд Трамп, угрожавший в случае силового подавления протестов нанести удар по Ирану, внезапно сдал назад. По информации СМИ, хозяина Белого дома отговорили близкие союзники из Израиля, Катара и Саудовской Аравии — речь идет о тех, кто не захотел получить иранскими баллистическими ракетами по американским военным базам на своей территории.

В то же время ударная группировка во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln подошла к берегам Ирана. А по словам информаторов, в «заварушку» вступила еще одна сверхдержава.

Telegram-канал «Разведчик» сообщает, что в Тегеране недавно приземлились 16 сверхтяжелых военных бортов из Китая. Инсайдеры обратили внимание, что Пекин демонстративно игнорирует любые предостережения Белого дома и в авральном режиме перебрасывает союзнику критически важные грузы. Они могут в кратчайшие сроки укрепить оборону Исламской Республики.

Авианосец USS Abraham Lincoln (CVN 72) Фото: Cpl. Djalma Vuong-De Ramos/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это расценивают как переход глобального противостояния по оси США/Израиль — Иран/Китай на качественно новый уровень. Поднебесная открыто вступила в игру, начав физическую накачку своего ближневосточного союзника», — сказано в материале.

Источники уверены, что конфликт может перейти в «горячую фазу». По их мнению, с политической точки зрения любой новый конфликт с участием Вашингтона принесет России выгоду. В частности, большая война Израиля с Ираном, китайская спецоперация по возвращению Тайваня или противостояние между Японией и КНДР заберут важные ресурсы США.

Источники уверены, что потенциальный военный конфликт в Иране с участием Тегерана, Вашингтона и Пекина — это, безусловно, «бомба», которая заставит мировое сообщество забыть о противостоянии на Украине.

Богомолов поставил всех на место после критики и унизительных замечаний

Министр культуры РФ Ольга Любимова 23 января сообщила о назначении мужа журналистки Ксении Собчак исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. Глава ведомства напомнила, что Богомолов также является драматургом и поэтом, а его творчество занимает особое место в современной культуре России.

«Благодарю за профессионализм и преданное служение своему делу, а также выражаю признательность за вклад в сохранение и приумножение культурного наследия России», — отметила министр.

И если народный артист России Андрей Житинкин поздравил своего коллегу с назначением на должность, то некоторые восприняли эту новость без энтузиазма. В частности, кинокритик Александр Шпагин задался вопросом, зачем Богомолову эта «скучная, административная» работа.

Выпускники Школы-студии МХАТ попросили Любимову пересмотреть назначение режиссера на этот пост. В своем отрытом письме они выступили против того, чтобы муж Собчак возглавлял их альма-матер. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова поддержала их обращение. Она считает, что назначение Богомолова несоответствующим традициям учебного заведения, выпускниками которого является не только она сама, но и ее родители. По словам телеведущей, выбор ректора должен учитывать историческую и профессиональную преемственность, сложившуюся в Школе-студии МХАТ.

Режиссер Константин Богомолов Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Богомолов не стал молчать и заявил, что предложение стать и. о. ректора Школы-студии МХАТ было неожиданным. Режиссер подчеркнул, что оставит за собой руководство театром на Малой Бронной и сценой «Мельников», и попросил не переживать за его возможности, так как он любит работать.

«Хватит. За мои силы не нужно переживать. Я всегда любил работать, и работа — источник моей энергии», — объяснил постановщик.

Также Богомолов напомнил, что для него важна подготовка сильных специалистов. По его словам, совмещение задач в театре и образовании будет полезно для всех площадок. Однако при этом режиссер предпочел не комментировать свои планы и первые шаги в МХАТе.

«Я действующий режиссер и имею дело с результатами работы вузов. Поэтому кровно заинтересован в исключительном качестве подготовки актеров, менеджеров, сценографов», — подчеркнул он.

Дачникам рассказали о новом обязательстве с 1 марта

Первый зампред комитета Госдумы по строительству Владимир Кошелев предупредил владельцев земельных участков об обязанности бороться с борщевиком и другими опасными сорняками с 1 марта. Он объяснил, что запретов на способы борьбы никаких нет.

«Особенно важно положение о том, что бездействие может стать основанием для пересмотра сервитута. Это мощный инструмент воздействия на инфраструктурные компании, чьи заброшенные „коридоры“ часто являются основными путями распространения борщевика», — объяснил Кошелев.

Адвокат Елена Кудерко сообщила, что владельцы территорий будут нести административную ответственность за распространение этого инвазивного растения. Размеры штрафов возрастут кратно: для граждан — от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс., а для юрлиц — от 400 тыс. до 700 тыс. рублей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

